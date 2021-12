Cavani, l’attaquant dont Xavi a besoin pour relancer le Barça ?

19/12/2021 à 01:17 CET

pari

À ce stade du film, nous n’allons pas découvrir un gars qui a marqué 519 buts tout au long de sa carrière. Nous parlons d’Edinson Cavani, l’un des plus grands buteurs du football mondial de la dernière décennie et qui est prêt à essayer pour la première fois en Ligue. L’Uruguayen est une cible prioritaire pour un orphelin barcelonais en tant qu’avant-centre après le retrait de Kun Agüero. Le joueur n’a pratiquement plus eu d’occasions à Manchester United depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo.

Cavani était tout près d’atterrir à l’Atlético de Madrid il y a un an, mais les 10 millions d’euros qu’il demandait pour un jeton ont finalement été signés par les Diables rouges. Avec eux, il signe une première campagne plus que digne en marquant 17 buts. Cette saison, cependant, les minutes ont été si serrées que le joueur a demandé à partir pendant le marché d’hiver. Cette signature pour le Barça semble un fait payer ce quota sur les marchés à long terme de Betfair pour [1.50].

Le joueur rejoindrait un club en difficulté en raison des blessures de Memphis, Braithwaite et de la retraite d’Aguero. Comme l’eau de mai, ils ont besoin de quelqu’un qui vienne immédiatement et qui soit peu coûteux. Cela ressemble à une odyssée, mais avec Cavani, c’est possible bien qu’il y ait des petits caractères. Dans le prospectus du joueur on trouve qu’en février il aura 35 ans et que c’est un type d’attaquant qui a un coup, mais qui ne s’adapte pas à l’esthétique du Barça, étant plutôt un joueur rude.

Mais comme le dit le proverbe, « Ne regardez pas sa dent sur un cheval surdoué » parle d’un joueur avec des records de score incroyables et qui est toujours international pour une équipe comme l’Uruguay. Cavani, comme de nombreux autres vétérans du Vietnam, cherche à prolonger sa carrière jusqu’à la fin de 2022. participer à ce qui serait sa quatrième Coupe du monde de football. La meilleure saison de l’attaquant est le fait qu’il a marqué 49 buts en 2016/17 lorsqu’il portait le maillot pré-Neymar Paris Saint Germain.

Si Cavani parvient à retrouver sa forme, le Barça aura réalisé l’un des meilleurs investissements du marché hivernal. Habituellement, ce type d’incorporation est méprisé, mais vu la situation du personnel de Xavi, toute aide est bonne. Dani Alves rejoindra également l’équipe à temps plein en janvier, cherchant la même chose qu’Edinson : monter haut dans une Coupe du monde.