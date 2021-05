Cavani renouvelle avec Manchester United

05/10/2021

À 19:17 CEST

Soupirs de soulagement à Old Trafford. C’est officiel maintenant. Manchester United a confirmé le renouvellement d’Edinson Cavani pour une saison supplémentaire, jusqu’en juin 2022. Il est arrivé l’été dernier et avait signé pour une seule saison, mais le bon rôle du joueur uruguayen avec les “ diables rouges ”, marquant 15 buts en 35 matchs, a confirmé la confiance de l’attaquant et continuera à jouer dans la ville anglaise. la prochaine édition des Champions.

«J’ai remarqué que les fans voulaient vraiment que je reste, et je vais faire de mon mieux pour leur apporter le bonheur avec mes performances sur le terrain. Je n’ai pas encore pu jouer avec le public dans les gradins d’Old Trafford et j’ai hâte de le faire », a déclaré Cavani aux médias de l’équipe britannique.

Le manager de United, Solskjaer, n’a pas caché sa satisfaction lors du renouvellement: “Edinson est l’un des derniers à quitter le camp d’entraînement et donne le ton à la jeunesse de l’équipe. J’ai toujours voulu que vous restiez et que vous fassiez l’expérience de la façon dont nos fans vont réagir. J’espère qu’il aura cette chance. “

De cette façon, il ferme la porte à ce qui semblait être sa signature pour Boca Juniors, qui lui proposait un contrat de deux saisons en Argentine.