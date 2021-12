20/12/2021 à 15h36 CET

.

L’anglais Marc Cavendish (Douglas, 36 ans) revient cette année sur le Tour de France de manière inattendue, et après 5 saisons il s’impose à nouveau dans la « grande boucle », et en 4 étapes, pour lesquelles il égale le 34 de Eddy merckx, un rêve que le « Man Express » n’avait nullement prévu.

« Être sur la ligne de départ du Tour de France c’était déjà super, mais puis gagner ma première étape depuis 2016 m’a laissé dans un état de choc, encore plus qu’au moment où ils m’ont annoncé que j’allais sur le Tour », confie-t-il. Cavendish sur la page de l’équipe.

Pour Cavité, qui a également porté le maillot vert à Paris, « le simple fait de faire à nouveau partie du peloton du Tour était spécial, car je n’ai jamais cru que je reviendrais sur cette belle course que j’aime tant. Je ne pouvais pas l’imaginer, c’est pourquoi j’ai Je suis reconnaissant à toute la « meute de loups » d’avoir cru en moi. »

Cavendish s’est souvenu de sa nouvelle victoire à Fougères, au même endroit qu’ils ont vu pour la dernière fois en 2016.

« Lever la main à nouveau dans la même ville pour une autre victoire était incroyable. C’est le genre de chose qui rend tout encore plus parfait. Vous ne pouvez jamais imaginer ces choses. J’ai gagné de nombreuses courses, mais celle-ci est certainement l’une des meilleures. A partir de ce moment-là, tout ce qui est venu, des trois autres victoires d’étape au maillot vert à Paris, était un supplément, une course de rêve que je n’aurais jamais pu imaginer & rdquor ;.

Le cycliste britannique a remercié le directeur de l’équipe, Patrick Lefevere, collègues et tous ceux qui composent la structure de la formation belge.

« C’est difficile d’imaginer à quoi ressemble cette équipe si vous venez de l’étranger, mais croyez-moi, c’est vraiment une ‘meute de loups’ et je suis incroyablement heureux d’en faire partie et de continuer ici la saison prochaine & rdquor ;.

Surtout, Cavendish a enregistré un moment particulier sur le Tour 2021, lorsqu’il est monté sur le podium à Paris.

« Le moment où je suis monté sur la plus haute marche du podium sur les Champs-Elysées restera dans ma mémoire, tout comme les trois semaines que j’ai passées avec cette incroyable équipe en France. Les pairs ont joué un rôle important dans ce succès et ensemble, nous avons traversé de nombreuses émotions et créé de nombreux beaux souvenirs. C’était aussi très spécial d’avoir ma famille à mes côtés à Paris, c’était super de partager avec eux tous ces beaux moments & rdquor ;.