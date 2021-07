Cavendish confirme sa résurrection

01/07/2021 à 19:19 CEST

A un kilomètre et demi du but de Châteauroux, à côté du stade de football, est la maison natale de l’acteur Gérard Depardieu, le voisin le plus célèbre, un vétéran des tableaux de performance comme ils sont dans l’art de pédaler Mark Cavendish, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali Oui Philippe Gilbert. Tous sont arrivés en 2008 dans cette ville de la Loire lors de la première victoire du sprinteur britannique (deux victoires désormais de Eddy merckx en el Tour) qui s’est imposé comme le dominant des arrivées massives de la manche française, une réunion avec l’histoire du cyclisme.

Valverde câlins Cavendish: 77 ans ajoute le couple. ‘Cav’ part sans regretter la décision de reporter sa retraite cycliste. ‘El Bala’, qui continuera à courir l’année prochaine, est plus inconfortable. Il a été vacciné quelques jours avant de partir pour la Bretagne et la piqûre l’a rendu mortel : d’abord une fièvre et maintenant une course avec le sentiment que depuis il a perdu une partie de l’étincelle qui l’animait.

Il ne les retire pas ou Tadej pogacar, quelque chose comme un petit frère et presque un fils en termes d’âge. 22 ans est le grand aspirant à la victoire, qui sur le chemin du pays de Depardieu Roulez tranquillement, que la journée appelle à ne pas tomber et à reprendre des forces en pensant aux Alpes qui apparaissent après-demain. Et c’est qu’il est fâché de s’écraser face contre terre comme il arrive à l’italien Jacopo Guarnière, juste au moment où il devait agir, à deux kilomètres de l’arrivée, pour lancer son sprinter Arnaud Démare, quatrième à l’arrivée et sans fortune dans la plaine où il voulait se démarquer.

L’aide d’Alaphilippe

Cavendish il est prêt à anéantir le reste des sprinteurs et son équipe, les Deceunink, pour récolter les victoires d’étape. Sur six étapes, ils ont remporté la moitié dans ce qui semble être un front commun. Les bagues de personne ne tombent, même pas Julien Alaphilippe. Le champion du monde est le premier à préparer le sprint pour son coéquipier britannique, qui a même la chance que le grégaire de Mathieu van der Poel à l’Alpecin, ils se regroupent et se heurtent tandis que Cavendish il chemine vers la victoire, vers l’histoire, vers les exploits d’un Tour qui le considère comme l’un des plus grands sprinteurs à avoir couru dans ces régions depuis l’invention de la course en 1903. 32 victoires d’étape, un cap. Avec force il commence vêtu de vert, il bat ses rivaux, le rugissement au but retentit, et quand il est déjà victorieux, Cavendish a même le temps de célébrer la victoire. Si ça continue comme ça, si ça arrive à Paris, le record de Merckx Il est en danger, bien que la vérité soit, et sauf surprise, il n’y aura pas un autre sprint avant des jours.

Enfants et jerricans

Il a commencé sans se froisser devant les grands, les fous des arrivants, Alessandro Petacchi, Eric Zabel Oui Oscar Freire, et partagez maintenant le peloton avec des « enfants » comme Pogacar.

En enfants heureux, ce sont eux qui se tiennent désormais avec leurs parents dans les nouveaux quartiers où, pour des raisons écologiques, les cyclistes jettent les bidons, trophées à collectionner avec les acronymes de toutes les équipes. Pas plus que cette image de jeter les bouteilles n’importe où pour qu’elles mettent des années à pourrir avec la nature. Aujourd’hui, à six kilomètres de la ligne d’arrivée, l’île regorge des meilleurs trésors lancés par les coureurs. Et celui qui enfreint la règle risque jusqu’à ce qu’il soit expulsé de la course. La première fois un avertissement accompagné d’une amende et la deuxième fois, à la rue.