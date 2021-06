Cavendish devient un mythe du Tour

29/06/2021 à 19:20 CEST

A l’ouest du Mont Saint Michel, Mark Cavendish a renforcé un peu plus son empreinte de mythe cycliste. Les larmes et les émotions que Mathieu van der Poel a provoquées dimanche lorsqu’il a rendu hommage à son grand-père Raymond Poulidor en jaune sont revenues. C’était Cav en train de câliner avec ses compagnons, Julian Alaphilippe, le premier, avant de s’asseoir sur un trottoir de la bastide bretonne de Fougères, où il avait déjà gagné il y a six ans, et de fondre en larmes. C’était sa 31e victoire, à seulement trois du record absolu détenu, bien sûr, par Eddy Merckx.

Cavendish est arrivé à la sortie de Redon avec un visage en colère, comme tant d’autres coéquipiers. Il était tombé la veille, dans un voyage tourné au drame. Il était temps de préparer des déclarations de protestation, de retarder le départ d’une minute, de descendre au kilomètre un et de parcourir les 10 premiers à un rythme de cyclotouriste, comme s’ils étaient les protagonistes de Verano Azul.

Il a aussi commencé, comme il l’a lui-même défini, il ne faut jamais perdre son sens de l’humour, “la momie” du Tour. La momie était Primoz Roglic avec des bandages sur les fesses, les jambes, le dos, les bras, on passe partout sur le corps sauf la tête. Et tant et tant de victimes de une scène infâme, maudite et même criminelle; un jour à oublier.

Cavendish, 36 ans, un vieux chien, savait qu’il ne fallait pas gaspiller de l’énergie. Pendant un jour, la route était large et personne ne voulait la gâcher, même pas le plus sauvage, et il a toujours été l’un d’entre eux, car pour une raison il est originaire de l’île de Man, célèbre pour avoir accueilli l’une des motos les plus dangereuses. courses sur la planète.

Et il l’a joué, comme tant d’autres, car le jeune Belge Brent van Moer, de la génération 98, comme Tadej Pogacar, a décidé de résister, de rendre la fête de Cavendish amère., à tel point qu’ils n’ont pu le capturer qu’à 180 mètres du but. Horrible de se faire prendre quand on peut presque toucher la ligne d’arrivée avec les mains. C’était l’autre image du lendemain de la fin de l’étape, celle de la désolation, celle des coéquipiers belges du Lotto consolant le cycliste capturé, après avoir attaqué au moment où la manifestation antichute s’est terminée.

Lorsque Cavendish l’a dépassé, enragé, à 60 à l’heure, se voyant à nouveau vainqueur sur le Tour, les lettres publicitaires sur son maillot ont failli tomber. Sûrement il l’a même déstabilisé par la force du vent, en raison de la fureur qui bougeait les pédales d’un coureur qui a déjà dépassé les 150 victoires et qui en 2011 était champion du monde.

Il y a un an, alors que le cyclisme était encore arrêté par la pandémie, Cavendish était déçu. Il ressemblait déjà à un coureur du passé, celui qui en Angleterre était aussi célèbre que Brad Wiggins et Chris Froome. Il voulait prendre sa retraite mais Patrick Lefevere, le manager de Deceuninck, lui a proposé un contrat et l’a même emmené sur le Tour à la dernière minute en croyant en lui.

Le contre-la-montre

Sans chutes, avec le bonheur de Cavendish, avec la Bretagne en mémoire, déjà en terres ligériennes, Enric Mas, septième au général, se fait confiance comme jamais. “Je pense que je vais faire un bon contre-la-montre, même si cette année cela me coûte un peu plus. Pour l’instant, il n’a pas failli et le voilà un second d’un Tadej Pogacar qui demain, pourquoi pas, pourra déjà porter le maillot jaune. À CavendishIl ne s’en soucie certainement pas.