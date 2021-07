Cavendish, une victoire de Merckx

06/07/2021 à 19:50 CEST

Le Tour sans histoire serait comme un vélo sans roues. Le Tour est la course où un champion du monde, Julien Alaphilippe, se met au service du sprinteur de son équipe, qui n’est pas n’importe qui, mais Marc Cavendish, tous debout, pour remporter l’étape, la troisième cette année, la 33e de l’épreuve. Et c’est alors qu’il faut ouvrir le livre de la Grande Boucle pour retrouver le plus grand, qui est Eddy merckx, celui qui a réalisé le plus d’étapes, 34, celui qui a gagné cinq fois à Paris, celui qui en a eu marre de porter du jaune et celui qui aurait six victoires si un cinglé ne l’avait pas frappé au foie quand il gravit le Puy de Dôme oublié en 1975.

Donc quand Cavendish il a levé dans ses bras Alaphilippe, au milieu des cris de joie de ses collègues de Deceuninck, il a fait plus que le remercier du service qu’il a rendu, du sacrifice, d’avoir pris soin de lui et d’avoir mis un rythme infernal pour que personne ne songe à échapper et à aigrir le triomphe de Cavité.

C’était pareil Cavendish, qui a sauvé dimanche la perte de contrôle de moins d’une minute à Tignes. Pour lui, c’était comme gagner l’étape car les sommets ne sont pas son truc, même si de nombreuses fois, et tout le monde le sait, il les a esquivés entre les poussées et les voitures de sauvetage. Cavendish était devenu célèbre parce qu’il savait comme peu d’autres calculer le bon moment pour ne pas perdre le contrôle et quand la montée prenait plus de temps qu’il n’aurait dû, il se lançait comme un fou dans les descentes, dans ce qu’on appelait autrefois une descente suicidaire. Mais hélas! du pauvre qui a perdu sa roue, pourquoi ne pas s’accrocher Cavendish en descente cela signifiait atteindre la ligne d’arrivée avec des temps fermés et rentrer à la maison, ce qui est arrivé aux deux sprinteurs français (Arnaud Démare Oui Bryan coquard) à Tignes.

Cavendish il a au moins l’occasion de Paris, où il arrivera sûrement vêtu de vert, en cycliste avec le plus de points pour ses positions dans les arrivées, si le calculateur dans les Pyrénées ne lui fait pas défaut. Et s’il gagne sur les Champs Elysées ou ne recommence pas avant il égalisera Merckx en nombre d’étapes, avec un chiffre que lorsqu’il a été établi par El Caníbal, il semblait que personne ne l’atteindrait à moins d’être l’un des meilleurs sprinteurs de tous les temps que tout le monde appelle Cavité.

Et malgré le fait que rien qu’en voyant le résultat, on pensait qu’il s’agissait d’une étape de transition, tout au volant, surtout Tadej pogacar, la journée était plutôt l’inverse et un avertissement sur ce qui pourrait se passer demain à Nîmes si le vent souffle à nouveau et menace de déchirer le peloton en mille morceaux. A 16 kilomètres de Valence, où il s’est mis à pleuvoir après l’arrivée des cyclistes, le peloton a été coupé et quelle a été la surprise quand il n’y a pas eu Pogacar.

Ce fut une formidable frayeur pour le jeune coureur slovène, d’autant plus qu’il n’avait pas de coéquipier à lier et c’est lui personnellement qui a dû faire la capture avec l’image du Ventoux, qui aujourd’hui se lève deux fois, à l’horizon.