Cavendish va continuer un an de plus chez Deceuninck

02/12/2021 à 18:38 CET

L’anglais marque Cavendish (Douglas, 36 ans), vainqueur de 34 étapes du Tour de France, un record de victoires partagé avec le Belge Eddy Merckx, renouvellera une année de plus avec le Deceuninck, mettant fin à quelques semaines d’incertitude sur sa continuité.

Patrick Lefevere, directeur de la formation belge, a confirmé la continuité du « Man’s Express ».

« L’accord avec Mark Cavendish a déjà été conclu. Il ne manque plus que la signature mais bientôt tout sera en ordre et il continuera une année de plus avec nous », a déclaré le technicien en Het Nieuwsblad.

Le Deceuninck-Quick Step se concentrera ce mois-ci à Calpe pour commencer la pré-saison, où il sera incorporé Cavendish quelque temps après le reste de l’équipe.

« Cav » termine de se remettre de sa lourde chute subie lors des Six Jours de Gand où il a subi une fracture d’une côte et un pneumothorax.