CavinKare confie son mandat numérique à White Rivers Media

White Rivers Media, une agence numérique créative intégrée, a remporté le mandat numérique de Buds & Berries, la première marque de soins personnels en ligne de CavinKare, dans un pitch (multi-agences). Le récent lancement numérique de la marque a marqué l’entrée de l’entreprise de 31 ans dans l’espace de vente directe aux consommateurs.

L’agence indépendante s’associera à la marque pour créer une valeur perturbatrice pour les consommateurs en leur ouvrant un parcours unique et transparent grâce à des stratégies numériques créatives. La marque propose actuellement des produits de soin de la peau et des cheveux disponibles à l’achat sur Amazon.

« Les consommateurs évolués ont évolué dans leurs besoins en matière de soins personnels. La génération actuelle de consommateurs se concentre sur les ingrédients, les inspirations et les penchants dans la vie. Ainsi, Buds & Berries ! Notre gamme de produits de beauté fraîche du jardin, issue d’années d’expérience en R&D, Buds & Berries sera commercialisée dans le but de créer une présence distincte pour une découverte facile, un rappel rapide et des performances commerciales efficaces. White Rivers Media dirigera les stratégies de médias créatifs et numériques pour atteindre les deux premiers objectifs, ouvrant à leur tour un parcours naturel pour que le troisième se matérialise », a déclaré Amlan Pati, responsable marketing – numérique et e-com., CavinKare, sur l’association. avec l’agence de création numérique.

Selon Shrenik Gandhi, cofondateur et PDG de White Rivers Media, les préférences changeantes des consommateurs favorisent un avenir de vente directe aux consommateurs. « Les entreprises traditionnelles qui envisagent de se développer doivent puiser dans le modèle avant que la concurrence ne culmine. CavinKare a élaboré une stratégie pour son unité numérique d’abord et uniquement numérique, tirant parti de l’expertise de son empreinte omnicanal, depuis un certain temps déjà. Rejoindre leur voyage à ce tournant critique et le faciliter avec nos solutions a été une expérience pour le moins mémorable », a-t-il ajouté.

