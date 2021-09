CavinKare fait son entrée dans le segment des soins pour hommes

Emballé dans des teintes de noir, bleu et blanc, le shampooing Biker’s sera disponible en trois variantes : réparation des dommages causés au casque, antipelliculaire et fort et rebondissant. Les SKU sont disponibles en 75 ml, 180 ml, 340 ml et sachets. (Image représentative)

La société locale de produits de grande consommation, CavinKare, est entrée mardi dans le segment du toilettage pour hommes en lançant sa première marque de soins personnels pour hommes pure play, Biker’s.

La société prévoit d’offrir une multitude de produits répondant aux besoins de soins capillaires et corporels exclusivement pour les consommateurs masculins urbains. La société basée à Chennai a également dévoilé la première gamme de produits dans la catégorie des shampooings.

Venkatesh Vijayaraghavan, PDG et directeur de FMCG, CavinKare, a déclaré : « L’incursion dans la catégorie des soins pour hommes, qui devrait dépasser 1,2 milliard de dollars d’ici 2024, marque une étape importante dans la stratégie de croissance de CavinKare 2.0. La pandémie a ouvert de nombreuses opportunités pour toutes les industries, mais elle a changé la donne pour la catégorie beauté et hygiène. Nous avons constaté un intérêt accru des consommateurs masculins urbains pour les produits de soins personnels. Par conséquent, nous avons utilisé notre force – la R&D – pour développer une gamme complète de produits spécialement conçus pour répondre aux besoins des consommateurs masculins urbains. »

La marque Biker’s comprend des produits tels que des shampooings-conditionneurs 2 en 1, de l’huile à barbe, de la crème à barbe et du gel douche. La marque proposera des solutions de la tête aux pieds pour les dommages causés par les longs trajets et le stress. Avec des ingrédients comme les feuilles de moringa et l’aloe vera, les produits offrent des soins et une alimentation holistiques, a déclaré la société dans un communiqué.

Emballé dans des teintes de noir, bleu et blanc, le shampooing Biker’s sera disponible en trois variantes : réparation des dommages causés au casque, antipelliculaire et fort et rebondissant. Les SKU sont disponibles en 75 ml, 180 ml, 340 ml et sachets.

Les SKU sont au prix de Rs 80 à Rs 415, tandis que les sachets sont au prix de Rs 2. La bouteille est conçue comme un guidon de vélo pour résonner avec le consommateur cible. Le produit sera disponible dans les points de vente, les magasins Kirana et certains sites de commerce électronique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.