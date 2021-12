CavinKare signe un accord de troisième arbitre avec une équipe de cricket indienne

Dans le cadre de l’accord, CavinKare fera la promotion de ses marques phares lors des matchs à domicile joués par l’équipe masculine indienne

La société FMCG basée à Chennai, CavinKare, a annoncé mercredi son partenariat avec l’équipe indienne de cricket pour sa saison à domicile en 2021-2022, et a signé un accord pour un an en tant que troisième partenaire exclusif de la marque d’arbitre, avec un droit de premier refus pour les saisons suivantes. .

Le partenariat multi-crore, organisé par ITW Sports Consulting, est valable pour tous les matchs à domicile (T20, ODI et test) de la saison.

Dans le cadre de l’accord, CavinKare fera la promotion de ses marques phares lors des matchs à domicile joués par l’équipe masculine indienne, qui s’étendront sur 21 matchs entre 2021 et 2022, ainsi que lors des matchs ultérieurs déterminés par le FTP de la BCCI.

Venkatesh Vijayaraghavan, PDG de CavinKare et directeur de FMCG, a déclaré : « C’est vraiment une occasion capitale pour nous chez CavinKare, et nous sommes heureux de travailler avec le cricket international en Inde. Le cricket est une émotion partagée qui unit instantanément les gens de tout le pays, et nos marques reflètent bien ce sentiment d’unité. Nous sommes optimistes que l’association et l’exposition que nous gagnerons tout au long des concours seront phénoménales. Nous sommes convaincus que cela augmentera la visibilité de notre marque dans de nouvelles régions, en particulier auprès du public mondial.

Le partenariat a été lancé avec la marque phare de l’entreprise, « Indica », lors de la série T20 de la série de cricket en cours entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande, avec le slogan « Take it Easy », a déclaré un communiqué de CavinKare.

