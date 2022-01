« Cayetana était un ange qui prendra soin de nous et de son frère où qu’elle soit »

01/07/2022

Le à 10h30 CET

Ignacio Cabanes

«Chère Cayetana, tes parents t’aiment beaucoup. Vous êtes et serez toujours notre ange. Affectueux, gentil et très noble. Nous savons que vous prendrez soin de nous et de votre frère Jaime où que vous soyez. Donnez-nous beaucoup de force pour supporter votre perte. Nous vous aimons». Sur ces mots, les parents de la fillette de huit ans décédée après avoir été projetée au sol depuis un château gonflable, soulevé par une forte rafale de vent mardi dernier à Mislata, voulaient hier, jour des Rois, plus de tristesse et douloureux qu’un père puisse vivre, dire au revoir et se souvenir de sa fille afin que son message d’amour et les expressions d’affection qu’ils ont reçues des gens depuis que la tragédie a été connue lui parviennent comme s’il s’agissait de ces cadeaux qui n’ont pas été ouverts et que ils ne pourront jamais lui donner.

« Aucun père n’est préparé à ce genre de situation, nous sommes totalement abattus », a avoué sa mère avec le peu de force qu’elle avait, et elle a voulu en profiter pour remercier tout le monde les médecins de l’hôpital La Fe et le personnel de santé qui se sont battus pour que la petite Cayetana reste en vie, même s’ils n’ont pas atteint leur objectif. Aux urgentistes sanitaires et à toute l’équipe sanitaire ambulancière qui ont dans un premier temps réussi à la stabiliser après trois quarts d’heure de manœuvres de réanimation, et aux forces de l’ordre, ainsi qu’aux pompiers, « pour tout leur soutien » dans ces moments Durs . « Nous savons qu’ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour la sauver », reconnaît Marta avec gratitude.

La lettre du père remerciant la manifestation de soutien

« Mes premiers mots ont été de remercier le SAMU, la police et les pompiers pour leur intervention rapide. Egalement à toute l’équipe qui nous a soignés aux urgences de la Foi, pour leur gentillesse et leur volonté en tout temps de tout faire pour sauver notre petite fille. Malheureusement, cela ne pouvait pas être le cas, mais nous ne doutons pas qu’ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir.

« Cela vaut la peine d’aller de l’avant pour notre autre fils, à qui la vie a donné une seconde chance »

«En tant que père, je ne sais pas quoi dire de ce qui s’est passé, seulement que la vie est parfois injuste et que aucun père ou mère n’est préparé à ce genre de situation ou à endurer cette énorme douleur. Lorsque cela se produit, nous ne pouvons que garder la foi, essayer de trouver un moyen, & mldr ;, et le seul moyen est de surmonter cela et d’essayer de devenir un peu plus fort chaque jour. Cela en vaut la peine pour notre autre fils, qui était également dans l’attraction, car il ne lui est rien arrivé lorsqu’il est tombé à genoux. La vie lui a donné une seconde chance.

La petite fille étudiait à l’école Jesús-María de València, où la nouvelle de sa mort a également été un coup dur pour ses camarades de classe et ses professeurs, car elle était « l’amour d’une fille » et ils l’aimaient tous. Ses obsèques ont eu lieu hier à 13h00 au cimetière municipal de la capitale du Turia. Son corps se trouvait au salon funéraire municipal depuis l’après-midi de la Douzième Nuit au salon funéraire municipal, qui a été approché par la famille et les amis pour montrer tout leur soutien aux parents et au frère de onze ans, qui était également dans le château gonflable à l’époque, celui que l’attraction s’est envolé, mais heureusement a été sauvé en se frappant juste les genoux.

«Nous voulons remercier la famille, les amis et tous les messages de soutien reçus d’innombrables personnes de tout le pays. Tu te rends compte combien de personnes l’aimaient. Les paroles de son professeur Chimo, qu’aucune fille de sa vie ne lui avait offert autant de lettres et d’images qu’elle ne lui en avait offert. Sa maison est pleine de cadeaux qu’elle lui a offerts », se souvient Fernando, le père de la jeune fille.

« Nous avons été surpris par toutes les visites que nous avons reçues à la morgue car nous ne nous attendions pas à autant d’affection. Malgré la situation due à la pandémie, toute la famille a pu y assister et presque tous les parents de ses amis ont partagé notre douleur, ainsi que tous les professeurs qu’elle avait eu, qui n’avaient que des mots disant à quel point elle était merveilleuse et qu’ils étaient va tout faire pour aider son frère, à qui la vie a donné cette seconde chance. Nous sommes également très reconnaissants à l’école Jesus-María pour son soutien et pour tout ce qu’elle fera pour soutenir notre fils et nous en ces temps difficiles.

«Toujours le sourire aux lèvres, c’était la joie de la maison. Rien ne pourra combler ce vide que nous ressentons désormais »

« Cayetana était une fille très spéciale, toujours souriante, douce et toujours prête à faire de son mieux. Elle aimait beaucoup la peinture, le basket-ball, jouer à des jeux sur iPad et faire des vidéos avec ses amis. Nous n’avons pas encore eu le courage d’entrer dans sa chambre».

« Elle va beaucoup nous manquer, elle était la joie de la maison, je devais toujours m’allonger avec elle pour qu’elle dorme et lui donne la petite main. Je ne pourrai jamais non plus l’entendre me dire qu’il était le plus beau papa du monde. Rien ne pourra combler ce vide que nous ressentons maintenant ».

Responsabilités possibles

Après avoir dit au revoir à la petite fille hier lors d’un enterrement intime, une bagarre devant la justice commence désormais pour la famille. En attendant la conclusion des enquêtes de la Police Nationale et la remise au Tribunal d’Instruction numéro quatre de Mislata, faisant office de gardien le jour du tragique accident, du communiqué avec toutes les informations recueillies, les parents ont délégué le problèmes chez un avocat ami de la famille pour clarifier les responsabilités de ce qui s’est passé. Ils sont convaincus que la mort de leur fille aurait pu être évitée et ils ne veulent pas que ce type d’événement avec des châteaux gonflables mal ancrés au sol fasse plus de victimes à l’avenir.

Bien que les rapports du conseil municipal de Mislata approuvent la légalité des mesures de retenue que l’attraction susmentionnée avait installées sur la Plaza de la Libertad à l’occasion de la foire de Noël, et il n’est pas obligatoire que les techniciens municipaux examinent l’installation pour voir si il est conforme à la réglementation puisque ce travail est réalisé par un ingénieur engagé par le forain lui-même, il existe de nombreuses autres communes qui réalisent ce travail pour garantir la sécurité des enfants.

De plus, le système d’ancrage rudimentaire à des éléments lourds tels que des sacs ou des points fixes tels que des arbres ou des lampadaires, avec lesquels l’attraction avait, s’est avéré totalement insuffisant face aux fortes rafales de vent. A tout cela s’ajoute qu’avec des rafales dépassant les 38 km/h – 60 km/h ont été atteints – ce type de grands châteaux sont contraints d’arrêter leur activité. Instruction qui n’a pas été adoptée par le forain ni transférée par le conseil municipal.

L’autre fillette de quatre ans est toujours hospitalisée sérieusement

Outre la mort de Cayetana, une autre fillette de quatre ans reste hospitalisée, depuis la nuit de mardi dernier où s’est produit le drame, à l’hôpital Clínico de València dans un état grave. Le mineur présente un grave traumatisme crânien dû au coup survenu après avoir été éjecté du château à plusieurs mètres de là. Elle et la personne décédée ont perdu connaissance après la chute. Sept autres mineurs, dont le frère de la victime mortelle, ont été légèrement blessés et ont été évacués vers divers hôpitaux.

«Nous aimerions savoir comment va l’autre fille qui a été prise au sérieux. Espérons qu’elle se rétablisse et puisse être sauvée, … pour notre fille, nous ne pouvons plus rien faire, il suffit de prier pour que l’autre fille sorte devant ». C’est le désir de soutenir ses parents que Fernando a voulu transférer après avoir enterré sa fille de huit ans le jour des Trois Rois.