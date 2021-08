Cayetano García et Pablo Martínez, huitièmes du C2 1000 mètres

08/03/2021 à 05:23 CEST

PE / Madrid

Canoéistes espagnols Cayetano García et Pablo Martínez ont clôturé leur participation aux Jeux de Tokyo avec diplôme olympique, après avoir conclu huitièmes de finale de la finale du C2 1000 mètres contesté ce mardi. Le jeune duo andalou s’est battu avec beaucoup de force en demi-finale pour obtenir la qualification et lors de la dernière course, ils ont manqué de force pour essayer d’aspirer à de plus grands rêves. De cette façon, García et Martínez ont dû se contenter de la dernière place de la finale, enregistrant un temps de 3: 41.572, plus de 16 secondes derrière les couples qui se disputaient les médailles.

Dans le sprint final serré pour l’or, les Cubains Serguey Torres et Fernando Dayan ont remporté la gloire avec record olympique inclus (3 : 24,995), tandis que l’argent est allé aux Chinois Hao Liu et Pengfei Zheng (3 : 25,198) et le bronze, aux Allemands Sebastian Brendel et Tim Hecker (3 : 25,615).