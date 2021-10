Cazzie, la fille de Larry David, ne riait pas du meme de papa à la Fashion Week de New York : “C’est si triste”

La star de Curb Your Enthusiasm, Larry David, n’avait pas l’air enthousiaste à l’idée d’assister à un défilé de la Fashion Week de New York plus tôt ce mois-ci, car on l’a vu se boucher les oreilles à cause du bruit. Les photos de David, 74 ans, sont devenues virales, beaucoup trouvant de l’humour chez le co-créateur de Seinfeld étant dans un endroit où il n’avait pas l’air à l’aise. Pour sa fille, l’actrice Cazzie David, cependant, c’était “distributif” et “si triste” de voir son père si mal à l’aise.

“J’ai trouvé ça tellement dérangeant”, a déclaré Cazzie, 27 ans, dans l’épisode du 29 septembre du podcast Call Her Daddy animé par Alexandra Cooper, note le New York Post. “Pour moi, c’était comme si c’était un homme qui avait été traîné dans un endroit où il ne voulait pas être, qu’il ne savait pas ce que ce serait.” La star de l’Umbrella Academy a déclaré que son père “ne sait pas ce qu’est un défilé de mode” et n’était pas intéressé à y assister.

David avait l’air d’avoir une “panne”, a déclaré Cazzie, ajoutant que son père ne ferait pas quelque chose comme ça juste pour attirer l’attention. “Il ne ferait jamais quelque chose pour essayer d’être drôle”, a-t-elle déclaré. “Je ne pense pas qu’il ait jamais fait quelque chose comme ça dans sa vie pour être drôle.”

Elle a envoyé un texto à sa sœur cadette, Romy, 25 ans, au sujet des photos de leur père, et ils étaient tous les deux inquiets. “Nous étions tous les deux du genre ‘Oy. C’est tellement triste…’ C’était tout simplement trop bruyant pour qu’il soit là”, a déclaré Cazzie à Cooper. Le représentant de David n’a pas commenté les derniers commentaires de sa fille.

David est surtout connu pour avoir co-créé Seinfeld avec le comédien Jerry Seinfeld, remportant deux Emmy Awards pour la série en 1993. Il joue maintenant dans Curb Your Enthusiasm, qu’il a créé pour HBO. La série sera de retour pour une 11e saison le dimanche 24 octobre à 22 h 40 HE, les prochains épisodes commençant à 22 h 30 HE le dimanche.

Le sujet de la nouvelle saison n’est pas clair, mais JB Smoove a récemment déclaré que la pandémie de coronavirus pourrait être incluse dans la série. “Je ne peux pas tout vous dire, mais ce que je peux dire, c’est que Larry est vraiment doué pour attacher son humour au monde et c’est toujours ce qu’il a fait depuis que Curb est sur HBO. C’est un maître dans ce domaine”, a déclaré Smoove journalistes aux Creative Arts Emmy Awards, rapporte Deadline. “Il a cette chose qu’il fait où il s’attache et ses pensées et ses opinions au rythme de tout ce qui se passe dans le monde. Vous devez regarder et voir ce que fait Larry. C’est un génie, il l’est vraiment.”