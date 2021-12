Cazzu a surpris ses fans avec la première de « Punishment »

La chanson est sortie avec un clip vidéo

Parmi les nouveaux chanteurs de l’industrie musicale du genre urbain de la région latine, Cazzu est celui qui se démarque définitivement parmi tant d’autres. Avec un cachet irrévérencieux, audacieux et concret, le contraste entre le caractère de ses chansons et sa voix tendre l’a fait se démarquer comme peu d’autres. Un fait dont témoigne la grande influence qu’elle exerce actuellement sur les réseaux, ainsi que sur le marché.

Bien qu’elle soit encore à l’ère de ne sortir que des singles, il n’y a aucun morceau de la chanteuse argentine qui n’attire puissamment l’attention. C’est en partie parce que, comme il est bien connu qu’elle l’a dit dans une interview à un jeune âge, elle avait quelque chose de très clair en tête : bien qu’elle ait grandi en écoutant des chansons de reggaeton que les hommes ont faites aux femmes, elle veut être une femme qui écrit et chante pour les hommes.

Le chanteur urbain Cazzu a connu une année couronnée de succès. Après avoir participé à la bande originale de la série « El Reino », et avoir été présent dans plusieurs festivals importants, cette fois c’est une tendance de sortir son nouveau single.

Maintenant, Cazzu a fait une nouvelle version que beaucoup attendaient. Il s’agit de « Castigo » : une chanson de reggaeton qui fait partie de leur catalogue et qui a été remarquée pour l’influence indéniable du reggaeton portoricain. Cependant, au-delà des phrases indécentes qu’il lance vers les chevaliers, la quantité de messages et de références qu’il utilise a été onirique.

La vidéo en question parle d’une sorte de « fête costumée clandestine ». Cependant, le lieu n’est pas seulement plein de gens dans des costumes fous. Non, en fait, il y a aussi une présence de Drags Queens, rendant ainsi visible le soutien ouvert que l’Argentine apporte à la communauté LGBTIQ + et à ses phénomènes culturels. Un spectacle qui a enchanté au moins un demi-million de personnes dans les 12 premières heures.

D’autre part, Cazzu a également montré l’excellente qualité d’interprétation dont il dispose et, comme prévu, la livraison n’a pas manqué. Même l’Argentin a osé lancer des pushlines comme « Comme Fari avec de belles filles. On fait un bébé comme Natti et Pina ». Un engagement à redéfinir sa marque artistique qui a fait des paradigmes de la musique urbaine pour les femmes un pas de géant en avant.

« Castigo » est le single avec lequel la soi-disant « tête de piège argentin » cherche à se positionner en premier sur les charts musicaux. La chanson a été écrite par le même interprète, et Caleb Calloway et Phantom étaient les producteurs.

Le matériel a été publié avec un clip vidéo, par Facundo Ballve, cependant, Cazzu elle-même était celle qui a donné l’idée et a écrit le script.

Le single mélange la mélodie particulière qui a rendu cet auteur-compositeur-interprète pertinent dans l’industrie et comprend divers sons de voix masculines.

