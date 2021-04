CBAT Stock n’est pas le jeu EV que de nombreux investisseurs pensent qu’il est

Technologie énergétique CBAK (NASDAQ:CBAT) est un fabricant de batteries au lithium de haute puissance, générant principalement des ventes sur le marché chinois. Malgré des trébuchements au cours des derniers mois, le stock de CBAT a augmenté de 1 217% au cours des 12 derniers mois. Cela tient en grande partie au battage médiatique de l’entreprise en tant que véritable acteur de la révolution des véhicules électriques.

Cependant, les investisseurs ne savent probablement pas que les ventes de batteries EV ne représentent qu’une petite partie de son activité. Quoi qu’il en soit, le rallye de l’action CBAT s’est négocié plus de 10 fois les ventes attendues cette année.

Il est vrai que CBAK a investi massivement dans son activité de batteries EV. Elle étend sa capacité de production et forme des partenariats stratégiques pour accroître ses compétences. S’il pouvait s’implanter dans l’industrie, il pourrait connaître beaucoup de succès à l’avenir.

Cependant, il est difficile de dire s’il pourrait le faire à ce stade, compte tenu de la façon dont son activité EV contribue à une si infime partie des ventes. L’action a grimpé à une capitalisation boursière de plus de 464 millions de dollars dans le processus. Cela a placé le titre CBAT dans la catégorie «surévalué» et non pas un jeu sur le marché croissant des véhicules électriques à ce stade.

Concentration des ventes et situation financière

Contrairement à la croyance populaire, CBAK Energy n’est guère une entreprise de VE à ce stade. En 2019, les ventes de son activité VE représentaient 20% de ses revenus totaux. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2020, cela ne représentait qu’environ 3% du chiffre d’affaires total.

Les approvisionnements sans interruption constituaient la part la plus élevée des ventes totales de l’entreprise. Il a contribué à environ 80% de ses revenus totaux en 2019, et cette part a considérablement augmenté en 2020. Selon les études de marché vérifiées, le secteur devrait croître à un maigre 4,3% de 2021 à 2028.

De plus, il n’a enregistré qu’une croissance des ventes de 26% sur une base globale. Il est confronté à certains grands acteurs de son industrie, tous dotés de solides antécédents de ventes croissantes. Par conséquent, s’il veut lever un montant substantiel de capital, il doit afficher une meilleure croissance de ses revenus.

En outre, la croissance de sa base d’actifs totale a également été lente, augmentant de seulement 7% au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2020. De plus, le solde de trésorerie de la société a chuté de 20%. De plus, la demande pour ses actions a également été faible, malgré l’augmentation massive du cours de son action.

Wannabe EV Play

CBAK n’est pas un jeu EV, mais on ne peut nier ses efforts pour le devenir dans un proche avenir. Cette société chinoise a récemment annoncé son partenariat avec un groupe européen non identifié et leader dans le domaine de l’énergie hydrogène «avec 100 ans d’exploitation».

Il accompagnera le groupe dans le développement de piles à hydrogène. De plus, sa filiale à Nanjing, CBAK New Energy Technology, fournira à terme des systèmes de batteries pour 10,5 millions de bus fabriqués par Automobile du Sichuan Guohong. Le cadre du produit valait 1,4 million de dollars et fournira 30 ensembles de batteries au Sichuan au cours des 12 prochains mois.

De plus, il prévoit d’étendre considérablement sa capacité dans ses usines de fabrication chinoises. Cette usine de fabrication de Nanjing devrait atteindre une capacité totale de 8 GWh / an pour produire des batteries au lithium. En plus de cela, la société prévoit de dépenser 50 millions de RMB (7,6 millions de dollars) pour ajouter une ligne de production dans son usine de Dalian. Par conséquent, il est prometteur en ce qui concerne son activité EV, mais il reste encore un long chemin à parcourir avant de faire des percées significatives.

Conclusion sur l’action CBAT

Le stock de CBAT était en feu pendant la majeure partie de l’année dernière. Les investisseurs ont estimé qu’il pourrait être un acteur important dans le secteur de la recharge de véhicules électriques à croissance rapide. Cependant, cette entreprise constitue une infime partie de ses opérations à ce stade. Bien qu’il puisse devenir un acteur à l’avenir, les preuves de son succès sont rares pour le moment.

De plus, il est surévalué, ce qui limite encore davantage les incitations à y investir pour le moment.

A la date de publication, Muslim Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des stocks technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université Oxford Brookes. Il n’est pas directement propriétaire des titres mentionnés ci-dessus.