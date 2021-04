CBC rencontrera Biden et Harris pour discuter des droits de vote et de la police ⋆ .

Caucus noir du Congrès (CBC) leadership, House Majority Whip Jim Clyburn et deux membres supplémentaires – Sénateurs Cory Booker et sénateur Raphael Warnock rencontrera le président Joe Biden mardi à la Maison Blanche à 14 heures, heure de l’Est.

Présidente de CBC Joyce Beatty a confirmé à theGrio que le groupe influent du caucus cherchera à discuter d’un certain nombre de questions jugées «nos principales priorités au cours de notre [first] 100 jours. »

De gauche à droite: la représentante Joyce Beatty, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris (Photo: .)

Diverses sources ont confirmé lundi soir avant la réunion que les membres de la SRC se blottissaient virtuellement pour aligner les principaux problèmes qu’ils voulaient aborder avec le président Biden.

La SRC, qui a longtemps été considérée comme la conscience du congrès, entre dans la session présidentielle en accord avec le président Joe Biden sur une foule de questions.

Certains des principaux points de l’ordre du jour attendus comprennent l’obstruction, le Pour la loi sur le peuple et Loi sur les services de police de George Floyd. D’autres points de l’ordre du jour très attendus concernent Plan de sauvetage américain et ses composantes d’équité, comblant l’écart de richesse, les agriculteurs noirs et les vaccins COVID-19.

Les sujets de haut niveau qui sont censés être également abordés, selon un membre de la SRC, portent sur l’économie, l’éducation, le COVID, les droits de vote et les réparations. La source de CBC a déclaré à theGrio que le groupe prévoyait de placer les réparations et les droits de vote en tête de l’ordre du jour.

Les sénateurs Cory Booker et Raphael Warnock (Photo: .)

En ce qui concerne les numéros de vaccination contre le COVID-19 noir, il existe une différence marquée dans la quantité d’Américains noirs et bruns vaccinés par rapport aux Américains blancs.

Dr. Alison Galvani, A déclaré à Yale, directeur du Center for Infectious Disease Modeling and Analysis, «ce sera encore une autre injustice raciale américaine avec des réverbérations pour tout le pays en termes de perpétuation du COVID.»

Selon les données démographiques des Centers for Disease Control publiées lundi, 29,2 millions d’Américains blancs ont été vaccinés contre 3,8 millions d’Américains hispaniques / latino-américains, 3,4 millions de Noirs américains et 1,78 million d’Américains d’origine asiatique. Dans les populations amérindiennes et indigènes hawaïennes, les nombres de vaccins ne sont que de centaines de milliers.

Un membre de la SRC qui s’est entretenu avec theGrio de manière anonyme estime que les États font un mauvais travail pour fournir les vaccins aux personnes de couleur. Le membre du Congrès a déclaré qu’il était «nécessaire de tirer la sonnette d’alarme à ce sujet».

La réunion de lundi avec la CBC marque la première fois en tant que président que Joe Biden rencontrera des membres noirs du congrès. Le groupe connaît plus que le président, d’autant plus qu’il compte actuellement trois de ses anciens membres aux plus hauts rangs de son administration: Vice-président Kamala Harris, Directeur du bureau de l’engagement public de la Maison-Blanche et conseiller principal, Cédric Richmondet secrétaire du HUD Marcia Fudge.

Le conseiller principal de la Maison Blanche, Cedric Richmond, et la secrétaire du HUD, Marcia Fudge (Photo: .)

Au moins l’un des deux anciens membres de la SRC qui travaillent maintenant à la Maison Blanche, le vice-président Harris, devrait assister à la réunion du Bureau ovale avec le président et les membres de l’équipe des affaires législatives. En raison des problèmes de COVID-19, la réunion aura un nombre limité de participants.

La dernière fois que le groupe a rencontré un nouveau président, c’est lorsque le membre du Congrès de l’époque, Cedric Richmond, a présidé la SRC. La réunion a été initialement déclenchée par le candidat présidentiel de l’époque Donald Trumpdemande à la communauté noire: «Qu’avez-vous à perdre» si vous votez pour moi? Maintenant, Richmond est le personnel noir le plus haut gradé du personnel de la Maison Blanche.

Un autre membre du Congrès participant à la réunion de mardi qui a également demandé à ne pas être identifié pour cette histoire a déclaré que les membres de la SRC n’ont pas peur de prendre des photos avec ce président par rapport à ce qui s’est passé la dernière fois lorsque les membres ont estimé qu’ils étaient «exploités» par le président de l’époque, Trump. .

Le président américain Donald Trump regarde lors d’un événement sur les confirmations judiciaires dans la East Room de la Maison Blanche le 6 novembre 2019 à Washington, DC. (Photo par Drew Angerer / .)

Lors de la première conférence de presse de Trump en tant que président, il a été demandé par le correspondant de la Maison Blanche de Grao, Avril Ryan, à propos du moment où il prévoyait de rencontrer la SRC. Il ne savait pas ce que signifiait l’acronyme à l’époque.

Avant la présidence Trump, il était d’usage qu’un nouveau président rencontre la SRC. En tant que conscience du Congrès, la SRC a également poussé le public à voir l’intersection des difficultés de l’Amérique noire avec les problèmes nationaux que le Congrès corrige par voie législative. Pour que la Maison Blanche crée une politique inclusive, il a été essentiel que l’administration communique avec les membres noirs du Congrès.

