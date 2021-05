CBDT lancera un portail de dépôt électronique convivial le 7 juin

Si une audience ou une conformité nécessitant des soumissions en ligne a été programmée au cours de cette période, elle sera anticipée ou ajournée et les travaux seront reportés après cette période, a-t-il déclaré.

Le service de l’impôt sur le revenu lancera un nouveau portail de dépôt électronique convivial le 7 juin pour faciliter la prestation de services, du traitement immédiat des déclarations de revenus (RTI) à l’émission de remboursements rapides aux contribuables. Avant le lancement du nouveau portail www.incometax.gov.in, les services de dépôt électronique ne seront pas disponibles du 1er au 6 juin.

«Les contribuables sont encouragés à terminer toutes leurs tâches urgentes impliquant toute soumission, mise en ligne ou téléchargement avant le 1er juin 2021, pour éviter toute difficulté pendant la période d’interdiction», a déclaré le Conseil central des impôts directs (CBDT) dans un communiqué.

Afin d’éviter tout inconvénient pour les contribuables, le service informatique ne fixera aucune date de conformité pendant la période d’interdiction de six jours. De plus, il a émis des instructions pour régler l’audition des cas ou les conformités seulement à partir du 10 juin, afin de donner aux contribuables le temps de réagir sur le nouveau système. Si une audience ou une conformité nécessitant des soumissions en ligne a été programmée au cours de cette période, elle sera anticipée ou ajournée et les travaux seront reportés après cette période, a-t-il déclaré.

Le nouveau portail de dépôt électronique vise à fournir aux contribuables la commodité et une expérience transparente pour les contribuables, telles que toutes les interactions et les téléchargements ou les actions en attente seront affichés sur un tableau de bord unique pour une action de suivi par le contribuable. Il aura un logiciel gratuit de préparation ITR disponible en ligne et hors ligne avec des questions interactives pour aider les contribuables à remplir ITR même sans aucune connaissance fiscale, avec pré-remplissage, pour minimiser l’effort de saisie de données. Nouveau centre d’appels d’assistance aux contribuables pour des réponses immédiates aux questions des contribuables avec FAQ, tutoriels, vidéos et chatbot / agent en direct.

Entre autres fonctionnalités, toutes les fonctions clés du portail sur le bureau seront disponibles sur une application mobile qui sera activée par la suite pour un accès complet à tout moment sur le réseau mobile. Le nouveau système de paiement des taxes en ligne sur le nouveau portail sera activé par la suite avec de multiples nouvelles options de paiement utilisant la banque en ligne, UPI, carte de crédit et RTGS / NEFT à partir de n’importe quel compte de contribuable dans n’importe quelle banque, pour un paiement facile des taxes.

