CBDT prolonge la date limite de dépôt du RTI pour les entreprises jusqu’au 15 mars

La date limite de dépôt du rapport de contrôle fiscal et du rapport de contrôle des prix de transfert pour l’exercice 2020-2021 a également été prolongée jusqu’au 15 février.

Le gouvernement a prolongé mardi jusqu’au 15 mars le délai imparti aux entreprises pour produire leurs déclarations de revenus pour l’exercice clos en mars 2021.

Il s’agit de la troisième prolongation accordée pour le dépôt de la déclaration de revenus au titre de l’exercice 2020-2021 pour les entreprises. La date limite initiale de dépôt du RTI pour les entreprises était le 31 octobre et celles ayant effectué des transactions de prix de transfert étaient le 30 novembre.

La Commission centrale des impôts directs (CBDT) a déclaré dans un communiqué qu’en tenant compte des difficultés signalées par les contribuables et d’autres parties prenantes en raison de COVID et dans le dépôt électronique de divers rapports d’audit, elle a décidé de prolonger davantage les dates d’échéance pour le dépôt des Déclarations de revenus et divers rapports de vérification pour l’année d’imposition 2021-2022 (exercice 2020-2021).

