CBI enregistre quatre cas distincts de fraude bancaire; effectue des recherches

La CBI a retenu Electrotherm (India) Ltd, basée à Ahmedabad, et ses quatre administrateurs pour avoir prétendument trompé la Banque de l’Inde à hauteur de 631,97 crores de roupies dans le cadre de facilités de crédit contractées en 2012-16, ont annoncé jeudi des responsables.

Outre l’entreprise, l’agence a également nommé ses directeurs généraux/garants Shailesh Bhanwarlal Bhandari et Avinash Prakashchandra Bhandari, le directeur/garant Mukesh Bhanwarlal Bhandari et le directeur à plein temps Narendra Babubhai Dalal Dalal dans le FIR comme accusés, ont-ils déclaré.

«Il a en outre été allégué qu’au cours de la période 2012 à 2016, les administrateurs de la société emprunteuse bénéficiaient de facilités de crédit basées sur des fonds et non basées sur des fonds de Bank of India.

« L’audit médico-légal de l’entreprise (réalisé par la banque) a révélé que l’entreprise aurait été impliquée dans le détournement et le siphonnage de fonds par l’intermédiaire de sa filiale et de ses sociétés associées qui avaient des administrateurs communs », a déclaré un porte-parole de la CBI, RC Joshi.

Suite à l’enregistrement du FIR, le Central Bureau of Investigation (CBI) a récemment mené des perquisitions dans six endroits à Ahmedabad dans les locaux de l’accusé, a-t-il déclaré.

« L’entreprise aurait également été impliquée dans des transactions avec des revendeurs suspects impliqués dans l’émission de fausses factures sans livraison effective de marchandises. Il a également été allégué que la société a commencé à faire face à des problèmes de liquidités et n’a pas payé les cotisations à la banque. Par la suite, le compte a été classé comme actif non productif (NPA) avec un encours de Rs 631,97 crore (environ), causant ainsi une perte à la Bank of India », a déclaré Joshi.

Dans une autre affaire, la CBI a également engagé BKThreshers Private Ltd, basée à Prakasam, son président et cinq administrateurs pour avoir prétendument trompé l’Union Bank of India à hauteur de 228,02 crores de roupies par détournement de fonds de prêt.

Il a été allégué que ladite société privée et ses administrateurs, en complot avec d’autres, avaient frauduleusement utilisé des facilités de crédit en soumettant des états financiers faux/manipulés, détourné le produit du prêt et ainsi causé une perte de 228,02 crores de roupies (environ) à la banque, a déclaré le porte-parole.

Dans le FIR, la CBI a nommé la société, son président Bellam Kotaiah et les administrateurs Bellam Jayanth Babu, Makkena Hari Babu, Bellam Aruna, Makkena Swaroop Chowdhry et Bellam Ravi Chandra, ont indiqué des responsables.

Deux autres sociétés – BK Exports et Mahi Agro Private Limited – sont également répertoriées comme accusées dans le FIR, ont-ils déclaré.

« Des perquisitions ont été menées à huit endroits, y compris dans le district de Prakasam (Andhra Pradesh) qui ont permis de récupérer des documents incriminés », a déclaré Joshi.

La CBI a également enregistré deux autres cas distincts de fraude bancaire contre Vijaya Aero Blocks Pvt, basé à Hyderabad. Ltd pour avoir prétendument trompé la Banque de Baroda à hauteur de Rs 44 crore en détournant des prêts accordés entre 2014 et 2017 ; et Raisen, Vindhya Cereals Pvt Ltd, basée au Madhya Pradesh, pour avoir prétendument trompé la Punjab National Bank à hauteur de Rs 35 crore.

L’agence d’enquête a également effectué des perquisitions dans ces deux affaires dans les locaux de leurs directeurs accusés, ont-ils déclaré.

