Cboe planifie un retour sur le marché en acquérant la bourse à terme réglementée ErisX

Cboe prévoit une réentrée sur le marché en acquérant la bourse à terme réglementée ErisX

AnTy20 octobre 2021

Cboe Global Markets veut revenir sur le marché des crypto-monnaies, et la dernière étape dans cette direction est la conclusion d’un accord définitif pour acquérir Eris Digital Holdings, une bourse au comptant basée aux États-Unis, et une bourse à terme et une chambre de compensation réglementées par la CFTC.

En mai de cette année, Cboe avait déposé une demande pour l’ETF Bitcoin du géant de l’investissement Fidelity, affirmant que les inquiétudes concernant la manipulation potentielle d’un ETF Bitcoin avaient été « suffisamment atténuées ».

Cboe avait commencé à ressentir le FOMO l’année dernière lorsqu’en décembre, il a annoncé qu’il lancerait une suite d’outils, y compris des index cryptographiques, des ticks en temps réel et des données historiques.

La plate-forme a été la première à lancer des contrats à terme Bitcoin, avec CME, au plus fort du marché haussier de 2017. Mais après avoir traversé le marché baissier de 2018, en mars 2019, Cboe a radié les contrats à terme Bitcoin, alors que le prix du BTC était d’environ 4 000 $. Deux ans plus tard, en mars dernier, le président-directeur général Ed Tilly a déclaré qu’ils « n’avaient pas abandonné » les contrats à terme sur Bitcoin.

Aujourd’hui, Bitcoin se négocie à un nouveau record historique supérieur à 67 000 $.

Alors que CME est à la tête de l’espace réglementé des contrats à terme Bitcoin avec un intérêt ouvert sur un niveau record de 4,77 milliards de dollars avec le premier lancement de Bitcoin Futures ETF, Cboe fait une rentrée via ErisX.

Il prévoit d’exploiter l’activité de crypto-actifs sous le nom de Cboe Digital.

«Je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons non seulement répondre à la demande croissante de solutions de trading institutionnel et de détail, mais également repousser les limites de l’innovation des actifs numériques et débloquer sa prochaine phase de croissance.»

