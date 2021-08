Cboe Vest annonce le lancement du premier fonds commun de placement basé sur le bitcoin résistant à la volatilité des prix

in

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Pour résoudre ce problème, le fonds Bitcoin de Cboe Vest passera de la monnaie numérique aux contrats à terme fiduciaires, réduisant ainsi l’exposition au BTC lorsque le prix chute fortement.

***

Cboe Vest, la société de gestion d’actifs, a annoncé le lancement du premier fonds commun de placement basé sur Bitcoin spécialement conçu pour protéger les investisseurs de la forte volatilité des prix des devises numériques.

Cboe Vest et sa proposition pour lutter contre la volatilité du Bitcoin

C’est ce qu’a indiqué Cboe Vest dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, où il indiquait que le fonds en question serait connu sous le nom de “Cboe Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund“, qui cherche à répondre à la récente augmentation de la demande pour la monnaie numérique, en garantissant le bon retour des bénéfices pour les participants tout en mettant en œuvre des mécanismes pour réduire l’impact de la volatilité.

Pour ce faire, la société de gestion de fonds établira les niveaux cibles de volatilité, pour lesquels elle modifiera dynamiquement l’allocation des fonds du fonds aux contrats à terme Bitcoin et aux investissements en espèces, réduisant ainsi l’exposition à la monnaie numérique aux moments où les prix fluctuent avec une grande force.

À cet égard, Karan Sood, PDG de Cboe Vest, a déclaré :

Les investisseurs étaient impatients d’accéder à Bitcoin et, jusqu’à très récemment, étaient confrontés au défi d’accéder aux retours Bitcoin dans un compte d’investissement. Cependant, la volatilité de la devise a été inquiétante pour certains investisseurs. Nous avons entrepris de résoudre ces problèmes d’une manière nouvelle, de sorte que le fonds cherche à donner accès aux rendements Bitcoin et à minimiser l’impact des baisses, avec la sécurité et la commodité d’un fonds commun de placement. “

Le problème de la volatilité et du Bitcoin

L’une des principales préoccupations des investisseurs dans les secteurs plus traditionnels concerne précisément la volatilité du Bitcoin, car la monnaie numérique a connu ces dernières années des moments où son prix a très fortement fluctué.

Sans aller très loin, après avoir atteint des prix supérieurs à 64 000 USD par unité, le prix du Bitcoin a chuté à la mi-mai dernier après que Tesla a suspendu la réception des paiements BTC pour les émissions de carbone élevées. Cette baisse a été prononcée lorsque le gouvernement chinois a fermé les portes de l’exploitation minière à l’intérieur du pays, tout en réitérant l’interdiction des activités commerciales avec des crypto-monnaies au niveau local.

Les inquiétudes liées à la volatilité ont même atteint les yeux de régulateurs tels que la US Securities Commission (SEC), qui débat actuellement de l’opportunité ou non d’accepter plusieurs demandes soumises pour un ETF basé sur Bitcoin précisément par crainte que le prix de la crypto-monnaie fluctue fortement, pénalisant les investisseurs et se prêtant à d’éventuelles manipulations.

De son côté, la monnaie numérique au moment de la publication est cotée à environ 45 791 $ US l’unité, un prix en baisse par rapport à ce qui a été vu ce matin lorsqu’elle était cotée au-dessus de 47 000 $ US.

Lecture recommandée

Source : Communiqué officiel, Finbold

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash