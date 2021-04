CBS accusé d’avoir recadré des images d’un garçon de Chicago tenant une arme à feu ⋆ .

de WND:

La vidéo Bodycam montre qu’Adam Toledo était armé avant d’être abattu

Au milieu du chagrin et de l’indignation suite à la fusillade mortelle d’Adam Toledo, 13 ans, à Chicago, CBS News fait face à des critiques pour une vidéo publiée sur Twitter qui recadre de brèves images du garçon latino tenant une arme à feu.

Un clip de la caméra corporelle de l’officier publié par le service de police de Chicago montre le policier sortant de sa voiture d’escouade et poursuivant le garçon dans une ruelle sombre alors qu’un autre suspect disparaît de la vue.

L’officier crie: «Police! Arrêter! Arrêtez à droite [expletive] à présent! Mains! Mains! Montrez-moi vos [expletive] mains!”

Le garçon se retourne et lève les mains, et l’officier crie «Lâchez-le» et tire avec son arme.

Des images de vidéosurveillance de l’incident du 29 mars montrent Toledo jetant quelque chose à travers une fente de la clôture alors que l’officier s’approche de lui. La vidéo bodycam montre l’officier allumant une lumière sur une arme de poing derrière la clôture en bois après la fusillade.

Cependant, CBS News a tweeté une vidéo formatée pour les appareils mobiles dans laquelle les deux côtés de la vidéo sont rognés et l’image de Toledo tenant le pistolet est omise.

Le tweet de CBS a déclaré: «Des images de bodycam nouvellement publiées montrent la police de Chicago poursuivant et abattant mortellement Adam Toledo, 13 ans, alors qu’il semblait se conformer aux ordres de lever la main.

Voir le tweet de CBS News:

AVERTISSEMENT: Contenu graphique et inquiétant Des images de bodycam récemment publiées montrent la police de Chicago poursuivant et abattant mortellement Adam Toledo, 13 ans, alors qu’il semblait se conformer aux ordres de lever la main. https://t.co/o8I5DRvU69 pic.twitter.com/WPqifN4KFZ – CBS News (@CBSNews) 15 avril 2021

Ryan Saavedra du Daily Wire a mis en lumière le cadrage de l’histoire par CBS, publiant deux images côte à côte qui montrent ce que CBS News a omis des images de la caméra.

