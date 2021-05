CBS annule All Rise and The Unicorn ⋆ .

CBS a annulé les deux Tous se lèvent et La licorne.

PLUS: Peaky Blinders: première photo de Arthur Shelby de Paul Anderson dans la saison 6

Tous se lèvent, qui a suivi un juge idéaliste de Los Angeles (joué par Simone Missick) et les cas et la vie personnelle de diverses personnalités du palais de justice, filmé seulement deux saisons, la deuxième saison devant se terminer plus tard ce mois-ci. La licorne, qui mettait en vedette Walton Goggins en tant que père récemment veuf essayant de réintégrer la scène des rencontres, a diffusé sa deuxième finale de la saison plus tôt cette année.

Pendant que La licorne semblait être victime d’une annulation normale, Tous se lèvent a eu des troubles dans les coulisses qui l’ont affecté tout au long de sa course. La série avait vu la plupart des rédacteurs de l’émission partir après la première saison, en raison d’affrontements signalés avec le showrunner Greg Spottiswood concernant le traitement de la race et du sexe par l’émission. Spottiswood a été licencié en tant que showrunner plus tôt cette année, mais la série ne se portait apparemment pas assez bien pour continuer.

PLUS: Loki obtient une nouvelle image, l’écrivain parle du rôle de l’autorité de variance temporelle

Parallèlement à l’annonce des annulations, CBS a annoncé que les comédies États-Unis d’IA et B positif ont tous deux été renouvelés pour la deuxième saison. Ailleurs, la société a également annoncé que les deux L’équipe SEAL et Clarice serait transféré à Paramount + au début de leurs prochaines saisons.