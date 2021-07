CBS cache les distorsions du projet 1619, suggère que seuls les républicains s’y opposent ⋆ 10z viral

Les journalistes de CBS This Morning ont massacré les faits mercredi en transformant la suspension du mandat de Nikole Hannah-Jones en un complot du GOP. La journaliste Nikki Battiste a suggéré que le projet 1619 d’Hannah-Jones n’est « critiqué que par les républicains », ignorant le fait que les historiens lauréats du prix Pulitzer (qui ne sont pas conservateurs) l’ont également fait.

CBS a couvert les retombées de l’offre tardive de l’Université de Caroline du Nord au poste de journaliste du New York Times, mais Hannah-Jones le rejette et se rend à l’Université Howard. Selon Battiste, «le [1619] Le projet a longtemps été critiqué par les républicains, dont l’ancien président Donald Trump.

Le journaliste de CBS a alors filé une théorie du complot : « Il y a 13 membres du conseil d’administration de l’UNC qui ont voté sur le mandat d’Hannah-Jones. Quatre d’entre eux sont nommés par la Chambre et le Sénat de l’État sous contrôle républicain. “

Il est tout simplement faux de laisser entendre que seuls les républicains ont un problème avec les erreurs historiques grossières du projet 1619. Comme je l’ai noté mardi, « Des historiens éminents, y compris les lauréats du prix Pulitzer, ont martelé les erreurs. Dans une lettre de 2019 au New York Times, Victoria Bynum, James M. McPherson, James Oakes, Sean Wilentz et Gordon S. Wood » se sont plaints des « erreurs factuelles », du « processus fermé » et l’ont qualifié d’incompatible avec le « journalisme honnête ». . “

Wilentz, par exemple, était un fervent partisan d’Hillary Clinton. Il n’est pas vraiment un “républicain”.

Sur CBS, Battiste a présenté UNC Dean Susan King (qui a défendu Hannah-Jones depuis le début), applaudissant: “Elle n’est pas seulement une grande journaliste, c’est une journaliste unique dans une génération.” Battiste a clôturé le segment en donnant une conférence : “Et bien sûr, les étudiants de l’Université Howard ont de la chance de l’avoir comme enseignante.”

Mercredi, aucune dissidence ou discussion sur les distorsions historiques n’a été autorisée sur CBS. Mardi, Gayle King, co-animatrice de This Morning, s’est confiée à Hannah-Jones dans une interview :

Pouvons-nous dire que vous avez une carrière de 20 ans avec des références impeccables ? Parlons du projet 1619. Parce que le New York Times a publié une clarification, pas une correction. Ils ont dit qu’ils vous soutenaient. Il y a eu une clarification. Quelle a été la clarification et quelle est votre réponse aux critiques ? »

TONY DOKOUPIL : La colline du Capitole. Certains professeurs de l’UNC-Chapel Hill critiquent leur propre université après que la journaliste Nikole Hannah-Jones a annoncé en exclusivité ici sur CBS This Morning qu’elle refusait un poste permanent là-bas. Elle a dit à Gayle hier qu’elle avait accepté un poste à la place à l’Université Howard après des semaines de controverse. Tout cela survient après que le conseil d’administration de l’UNC a retardé sa décision de lui accorder son mandat. Certains professeurs de l’école de journalisme de l’UNC ont écrit hier une lettre publique disant que la façon dont l’université la traitait était raciste. Nous avons parlé de tout cela à un membre du conseil d’administration, et Nikki Battiste en a plus. Nikki, bonjour à toi.

NIKKI BATTISTE : Bonjour à tous. Dans cette lettre publique, les membres du corps professoral ont également déclaré que le traitement réservé par l’UNC au journaliste lauréat du prix Pulitzer était « humiliant, inapproprié et injuste ». Après l’annonce d’Hannah-jones, nous avons examiné les retombées pour UNC.

NIKOLE HANNAH-JONES : Décision très difficile. Pas une décision que je voulais prendre.

BATTISTE: Une décision difficile que la doyenne de l’UNC, Susan King, dit qu’elle souhaite également que Nikole Hannah-Jones n’ait pas à prendre. Le directeur de l’école de journalisme de Chapel Hill était l’un des plus ardents défenseurs d’Hannah-Jones.

UNC DEAN SUSAN KING: Nikole allait être, je le sentais, peut-être mon héritage le plus important.

BATTISTE : L’année dernière, Hannah-Jones a été nommée Knight Chair of Race and Investigative Journalism. La controverse a commencé après qu’il est devenu public que le poste était offert avec un contrat de cinq ans au lieu de la permanence.

HANNAH-JONES : C’était un poste qui, depuis les années 1980, est venu avec la permanence. Les chaises Knight sont conçues pour les journalistes professionnels qui ont travaillé sur le terrain pour entrer dans le monde universitaire. Tous les autres présidents avant moi, qui étaient également blancs, ont reçu ce poste avec permanence. JE –

GAYLE KING : Cela n’avait jamais été nié, personne ne s’était vu refuser la titularisation auparavant ?

HANNAH-JONES : Exactement.

BATTISTE: Après un tollé général et des protestations étudiantes, le conseil d’administration a voté la semaine dernière pour offrir à Hannah-Jones leur mandat d’ancienne, mais elle a finalement décidé de ne pas l’accepter.

GAYLE KING : Pourquoi pensez-vous qu’ils ne vous ont pas offert tout de suite la titularisation ? A votre avis, quelle en est la raison ?

HANNAH-JONES : Je veux dire, ce qui a été rapporté, c’est qu’il y a eu beaucoup d’ingérence politique de la part de conservateurs qui n’aiment pas le travail que j’ai fait, en particulier le projet 1619.

BATTISTE : Le projet 1619 d’Hannah Jones visait à réexaminer l’esclavage américain et son impact sur les politiques de la société et le système juridique. Cela lui a valu la plus haute distinction de journalisme, le prix Pulitzer. Pensez-vous que cela a quelque chose à voir avec le projet 1619 de Mme Hannah-jones ?

SUSAN KING: Je suis sûr que cela a eu un certain impact.

BATTISTE : Le projet a longtemps été critiqué par les républicains, dont l’ancien président Donald Trump.

DONALD TRUMP : Ce projet réécrit l’histoire américaine pour enseigner à nos enfants que nous avons été fondés sur le principe de l’oppression, pas de la liberté. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

BATTISTE : Il y a 13 membres du conseil d’administration de l’UNC qui ont voté sur le mandat de Hannah-Jones. Quatre d’entre eux sont nommés par la Chambre et le Sénat de l’État sous contrôle républicain. CBS News s’est entretenu avec Ralph Meekins, membre du conseil d’administration, qui a déclaré qu’il pensait que c’était une mauvaise communication, et non la politique, qui était à blâmer pour le fait que Hannah-Jones ne se soit pas vu offrir initialement le mandat. Il a déclaré que le président du comité examinant la demande de titularisation d’Hannah-Jones avait des questions en janvier, ce qui était typique du processus d’examen. Quand il dit qu’ils n’ont pas eu de réponse concernant ces questions, le processus s’est arrêté.

Meekins dit également qu’il ne pense pas qu’il s’agisse du contenu ou de la véracité du projet 1619 qu’il a qualifié de travail percutant, ajoutant qu’il admire Hannah-Jones et souhaite qu’elle vienne à l’UNC. Hannah-Jones nie que quiconque à l’UNC ait demandé des informations supplémentaires pour sa demande de titularisation. Jenai Nelson du NAACP Legal Defence and Educational Fund est la conseillère juridique de Hannah-jones. Si Mme Hannah-Jones intentait une action en justice, quels seraient les motifs de l’action en justice ?

JANAI NELSON (NAACP Legal Defence and Educational Fund) : Il y en a plusieurs, mais il s’agit d’un premier amendement et aussi de la discrimination raciale, de la discrimination sexuelle et de l’intersection des deux. Il existe également une loi de l’État de Caroline du Nord qui interdit la discrimination en matière d’emploi et l’influence politique sur les décisions de l’État.

GERG UKIANF (Président et PDG de la Fondation pour les droits individuels dans l’éducation) : La liberté académique sur le campus est en difficulté depuis un certain temps.

BATTISTE : Greg Lukianoff est président et chef de la direction de la Fondation des droits individuels en éducation. Son organisation a été l’une des premières à critiquer Hannah-Jones pour ne pas être titularisée.

LUKIANOFF : J’espère que ce qui sortira de cette affaire sera une plus grande prise de conscience de la menace qui pèse sur la liberté académique.

BATTISTE : Quant à Dean King, elle dit qu’elle est prête à aider les étudiants en journalisme de l’UNC à guérir en utilisant Hannah-jones comme exemple de ce qu’ils peuvent accomplir.

KING : Ce n’est pas seulement une grande journaliste, c’est une journaliste unique dans une génération.

BATTISTE : Hannah-Jones nous a dit que le prévôt et le chancelier n’avaient jamais tendu la main au cours du processus. Dans un communiqué, le chancelier a déclaré qu’il était déçu qu’elle ne vienne pas à Chapel Hill et qu’il s’engage à faire de l’UNC un endroit plus accueillant. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si les étudiants en journalisme des années à venir vont probablement apprendre cette situation.

JERICKA DUNCAN : Oh, ils le feront absolument. Je pense que son point dans la lettre est que ce n’est pas seulement elle qui se bat pour elle-même mais au nom des nombreuses personnes dont les opportunités sont étouffées parce qu’il y a certaines personnes qui ne veulent pas de certaines personnes dans ces institutions.

TONY DOKOUPIL : Oui.

BATTISTE : Et bien sûr, les étudiants de l’Université Howard ont de la chance de l’avoir comme professeur.