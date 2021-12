CBS célèbre Noël avec 2 films originaux cette saison des fêtes

CBS apporte la joie des Fêtes cette saison ! Le réseau présente cette année ses premiers films de Noël originaux depuis 2010 dans le cadre de sa programmation festive originale cette année sur CBS et Paramount +. Rappelez-vous la raison de la saison à travers « des histoires réconfortantes et inclusives de famille, d’amour et de joie saisonnière » dans Une proposition de Noël et Noël prend son envol, diffusés respectivement les 12 et 19 décembre.

Une proposition de Noël, qui sera présentée en première le dimanche 12 décembre de 20 h 30 à 22 h 30 HE / 20 h 00 à 22 h 00, PT et met en vedette Adam Rodriguez, également co-exécutif qui produit le film, et Jessica Camacho, aux côtés d’un acteur principal de Latinx. jeter. Camacho incarne Maria Winters, chef malchanceuse, qui rêve de lancer sa propre gamme de food trucks, tandis que Rodriguez incarne Julian Diaz, l’avocat de Seattle. Lorsque Julian convainc Maria de se faire passer pour sa petite amie alors qu’il rend visite à sa famille pour Noël afin de l’aider à prouver qu’il est le candidat idéal pour reprendre l’entreprise familiale, les choses se compliquent lorsque la magie de la saison entre en jeu et que de véritables étincelles commencent à jaillir.

« La représentation n’est pas seulement importante, c’est passionnant ! L’opportunité de produire et de diriger la distribution Latinx d’un film de Noël qui est amusant et accessible à tous est significative pour moi, et j’espère, pour beaucoup d’autres aussi », a déclaré Rodriguez dans une déclaration. « J’ai apprécié une grande partie de ma carrière chez CBS et je suis très heureux de m’associer à un réseau qui s’engage à raconter de belles histoires avec des personnages inclusifs. C’est la voie à suivre. »

Christmas Takes Flight premières le dimanche 19 décembre de 20 h à 22 h HE/PT et met en vedette Katie Lowes (Scandal) dans le rôle de la pilote Jenny Beckett et Evan Williams (Versailles) dans le rôle de Matt Hansen. Jenny et Matt s’engagent dans une bataille de volontés pendant les vacances lorsque Matt achète la compagnie aérienne familiale de Jenny, mettant en place des plans de réduction des coûts qui pourraient menacer Noël lorsqu’il annule l’avantage caritatif annuel de la compagnie aérienne pour les enfants mal desservis. Lorsque Jenny décide de prouver à Matt que les meilleures choses de la vie valent n’importe quel prix, elle rassemble toute la communauté pour aider à sauver l’événement et, elle tombe amoureuse de façon inattendue.

« J’ai toujours rêvé d’être dans un film de vacances. J’aime Noël, j’aime la famille, j’aime les traditions de vacances et je dois les vivre tous les jours dans ce film », a déclaré Lowes dans un communiqué. « Christmas Takes Flight vous donne un sentiment de joie, d’envie d’aimer et de rire et un sentiment de nostalgie. Je pense que les gens vont adorer regarder ce film parce qu’il vous fait vraiment ressentir l’esprit des vacances. »