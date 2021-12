CBS et NBC pourraient chasser « Jeopardy! » pour leurs chaînes de télévision

L’été dernier, le jeu télévisé bien-aimé « Jeopardy! » était matraqué par une mauvaise publicité à cause d’une recherche bâclée d’un nouvel hôte.

Mais les trébuchements de Sony Pictures Television en essayant de trouver un successeur à feu Alex Trebek ne semblaient pas avoir beaucoup d’importance pour « Jeopardy! » Ventilateurs. Au cours de la saison télévisée 2021-2022 en cours, le programme rassemble en moyenne 9,1 millions de téléspectateurs, en hausse de 6 % par rapport à l’année dernière, selon les données de Nielsen.

Jusqu’à présent cette saison, le public de « Jeopardy! » a dépassé cela pour chaque émission de divertissement diffusée aux heures de grande écoute, y compris « The Voice » de NBC. Cela a été un tirage plus important que les Grammy Awards ; et sa foule équivaut presque à la participation à la télédiffusion des Oscars de cette année. Seules les émissions télévisées de football de la NFL et d’autres événements sportifs majeurs en direct sont systématiquement plus performants.

La résilience du programme à un moment où les audiences de la télévision traditionnelle diminuent n’est pas passée inaperçue. Alors que Disney/ABC a diffusé « Jeopardy! » et « Wheel of Fortune » sur ses chaînes de télévision détenues depuis 1984, les concurrents ViacomCBS et NBCUniversal ont discuté de la possibilité de jouer pour obtenir les jeux télévisés de leurs principales chaînes de télévision, selon plusieurs dirigeants de réseaux et de studios qui n’étaient pas autorisés à discuter de la importe publiquement.

L’intérêt intense est en train de mettre en place une dynamique l’année prochaine pour une guerre d’enchères de réseau à l’ancienne parmi les acheteurs à la recherche d’un avantage pour leurs stations alors qu’ils se disputent un bassin de téléspectateurs en diminution.

« Péril! » et « Wheel » sont syndiqués sur les stations de télévision à travers le pays. ABC détient depuis longtemps les droits de l’émission sur les cinq plus grands marchés télévisés du pays, notamment sur son point de vente KABC à Los Angeles, WABC à New York et KGO à San Francisco.

« Tout le monde le veut », a déclaré un cadre supérieur du divertissement.

Disney/ABC souhaite conserver les programmes de ses stations alors même que la priorité du géant du divertissement de Burbank est de développer ses plateformes de streaming, Disney+, Hulu et ESPN+, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Les chaînes de télévision appartenant à ABC ont les droits de « Jeopardy ! » et « Wheel of Fortune » sur leurs marchés tout au long de la saison 2022-2023 – en payant environ 1 million de dollars par semaine. Les négociations et une décision sur l’endroit où les deux émissions iront sont dans des mois, mais les candidats potentiels ont exprimé de manière informelle leur intérêt et ont tenu des discussions internes sur ce qu’il faudra pour réclamer le prix.

Les émissions sont produites par Sony Pictures Television et distribuées aux chaînes de télévision par CBS Media Ventures. Les représentants des deux sociétés ont refusé de commenter cette histoire.

« Péril! » a toujours été une propriété de programmation attrayante, car c’est le jeu télévisé syndiqué le mieux noté à la télévision. Mais sa stature au cours des dernières années a été renforcée par l’état du reste du paysage télévisuel, où le visionnage traditionnel en dehors des sports en direct s’est rapidement érodé.

L’essor de la vidéo en streaming a détourné les téléspectateurs de la télévision traditionnelle, diminuant le nombre d’options en dehors des sports en direct qui peuvent changer la fortune d’un réseau. La capacité de « Jeopardy ! » alimenter une audience massive dans la programmation d’un réseau aux heures de grande écoute augmente sa valeur.

« En raison de son intemporalité, c’est une valeur sûre », a déclaré Bill Hague, vice-président exécutif de la société de conseil en médias Magid. « C’est une chose aussi sûre que possible. »

Pour ViacomCBS, les jeux télévisés pourraient également être un tirage au sort pour son service de streaming Paramount+, qui propose un flux de stations CBS locales aux abonnés.

« Péril! » a été critiqué dans la presse en août après que Sony se soit tourné vers Mike Richards, le producteur exécutif de l’émission, en tant qu’hôte. Certains téléspectateurs étaient contrariés, se demandant si la recherche était truquée parce que Richards semblait avoir la piste intérieure. Richards n’a fini par animer qu’une poignée d’émissions avant de se retirer après qu’il a été révélé qu’il avait fait des commentaires inappropriés sur un podcast et qu’il était accusé dans deux poursuites pour harcèlement sexuel.

Le drame, à la suite d’un défilé de célébrités qui étaient censées auditionner pour le poste, n’a pas été bien reçu.

Pour éponger le gâchis, Sony a remis les rênes à Ken Jennings et Mayim Bialik, qui se sont engagés dans le programme pour le reste de la saison en cours. Selon des initiés, les dirigeants de Sony ont étudié les notes, se demandant s’il fallait choisir Jennings ou Bialik ou continuer l’approche par équipe. Une option moins intéressante consiste à recommencer la recherche.

Malgré le transfert maladroit, le jeu télévisé où les candidats fournissent des réponses à un quiz sous la forme d’une question est resté un incontournable de la télévision depuis sa création en 1964 par le chanteur de big band devenu animateur de talk-show Merv Griffin. Alors que Trebek est devenu une icône de la culture pop au cours de ses 37 années en tant qu’hôte, il n’a jamais été l’attraction principale.

« Alex Trebek disait que ‘Jeopardy !’ était populaire à cause du jeu et des concurrents, pas à cause de lui », a déclaré Claire McNear, auteur de « Answers in the Form of Questions : A Definitive History and Insider’s Guide to Jeopardy ! « Même si cette année a été tumultueuse pour ‘Jeopardy !’, le format de base est toujours là : 61 indices, trois concurrents et un jeu qui a toujours été conçu pour être joué à la maison.

McNear pense que l’attention portée aux hôtes invités et la controverse qui a suivi ont peut-être ravivé l’intérêt des personnes qui avaient perdu l’habitude de regarder l’émission. (Le titulaire, Disney/ABC, souhaite éviter toute autre controverse et souhaiterait l’approbation de l’hôte permanent dans son prochain accord.)

La saison en cours de « Jeopardy! » a également été soutenu par les séquences de victoires du concurrent champion Matt Amodio, dont la série de 38 victoires est deuxième derrière Jennings, le champion de tous les temps. L’émission est également entrée dans l’histoire avec Amy Schneider, la première candidate transgenre à participer au Tournoi des champions, où s’affrontent les meilleurs vainqueurs de chaque saison.

Cette photo fournie par Jeopardy Productions Inc. montre « Jeopardy! » le concurrent Matt Amodio lors d’un enregistrement du jeu télévisé populaire.

(Presse associée)

« Des joueurs comme ça créent une tonne de buzz et attirent inévitablement l’attention sur le spectacle », a déclaré McNear.

Alors que « Jeopardy ! » aura forcément des prétendants agressifs lorsque les négociations s’intensifieront l’année prochaine, il y a des risques à le déplacer vers de nouveaux débouchés.

Les stations de télévision d’ABC ont les cotes d’écoute les plus élevées parmi les diffuseurs des principaux marchés du pays grâce à de solides opérations d’information locale. Ces stations ont également « ABC World News Tonight With David Muir » – le journal télévisé du soir le plus regardé du réseau – menant à « Jeopardy! » et « Wheel of Fortune » sur plusieurs des points de vente d’ABC.

Même si Sony et CBS Media Ventures peuvent obtenir des frais de licence plus élevés pour « Jeopardy! » et « Wheel », les déplacer vers des stations NBC, CBS ou Fox moins bien notées pourrait réduire les revenus publicitaires générés par les émissions.

Sony et CBS conservent deux minutes de temps publicitaire ainsi que des annonces promotionnelles payantes sur chaque programme qui sont vendus aux annonceurs nationaux.

Certains cadres qui sont passés par des négociations de renouvellement pour « Jeopardy ! » et « Wheel of Fortune » ont déclaré qu’ils parieraient contre le déplacement des programmes en raison du risque potentiel de perturber l’habitude de syntoniser un public largement plus âgé.

Les stations de télévision Fox ont fait une course sérieuse pour les émissions la dernière fois qu’elles sont devenues disponibles. Mais un cadre familier avec la dernière série de discussions qui n’était pas autorisé à commenter publiquement a déclaré que les responsables de l’entreprise n’avaient jamais vraiment cru qu’ABC laisserait partir le couple.

« C’est trop précieux comme introduction à leur heure de grande écoute », a déclaré l’exécutif. « Il y a certaines choses que les groupes de stations ne font pas, et l’une d’entre elles est de laisser l’une des meilleures émissions aller à un concurrent direct. Cela n’arrive pas sur les grands marchés.