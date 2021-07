CBS évince KCBS, le directeur de la station KCAL après une enquête pour inconduite ⋆ .

in

Dans un bouleversement radical, CBS a évincé deux cadres supérieurs responsables de ses chaînes de télévision à Los Angeles et Chicago.

Jay Howell, directeur général de KCBS-TV Channel 2 et KCAL-TV Channel 9 à Los Angeles, et Derek Dalton, directeur de la station de Chicago de la société, WBBM-TV Channel 2, ont été évincés jeudi à la suite d’une enquête de six mois sur des allégations actes répréhensibles au sein du groupe de stations de CBS.

Les mesures étendent une métamorphose spectaculaire de la direction de CBS News et de la division des stations du réseau à la suite d’une enquête du Los Angeles Times, qui a révélé des allégations d’inconduite, de racisme et de misogynie dans une poignée de stations appartenant à CBS. .

En avril, CBS a évincé le chef de sa station phare de New York, Peter Dunn, qui était également le directeur pratique du groupe de 28 stations de télévision appartenant à CBS pendant plus d’une décennie. En avril, la société a également mis fin à l’emploi de l’un des principaux lieutenants de Dunn, David Friend, qui supervisait les opérations d’information de la chaîne. Les deux hommes ont nié avoir commis un acte répréhensible.

Jeudi, CBS n’a pas révélé les raisons des départs de Howell et Dalton, mais les mesures étaient liées à l’enquête externe en cours depuis le rapport du Times fin janvier, selon deux personnes proches du dossier qui n’étaient pas autorisées à commenter. .

“L’enquête a cité des révélations douloureuses sur des expériences que nous ne pouvons pas tolérer aujourd’hui ou à l’avenir”, a déclaré le directeur général de CBS, George Cheeks, dans un e-mail aux membres du personnel annonçant la fin de la revue de direction et les changements de direction à Los Angeles, New York et Chicago. .

Howell avait occupé le poste de directeur général à Los Angeles pendant deux ans, occupant ce poste après avoir dirigé la station de l’entreprise à Pittsburgh.

Le natif de Californie du Sud, qui a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie de la télévision, a remplacé le patron de longue date de KCBS, Steve Maudlin, qui a pris sa retraite en 2019. Les employés actuels et anciens de KCBS ont déclaré au Times que Howell s’était affronté avec d’autres à la station.

KCBS et KCAL ont été assaillis par le roulement de la direction pendant des années. Les employés actuels et anciens se plaignent depuis longtemps de la prétendue culture hostile du lieu de travail de la station, qui, selon eux, est en proie au sexisme, au favoritisme et à l’âgisme.

Des enquêteurs externes ont entendu des plaintes concernant KCBS au début de 2019 dans le cadre d’un examen après l’éviction de l’ancien chef de CBS, Leslie Moonves.

Les stations CBS de Los Angeles sont à la traîne par rapport aux leaders du marché : KABC-TV Channel 7 de Walt Disney Co., KMEX-TV Channel 34 et NBCUniversal d’Univision, KCBS-TV Channel 4 et KVEA-TV Channel 52 en espagnol.

Mais malgré ses problèmes de notation, KCBS et KCAL ont été une vache à lait pour l’entreprise, en particulier lors des élections de l’année dernière, selon des documents internes partagés avec le Times. Pourtant, CBS s’est engagé dans une profonde réduction des coûts il y a un an, dans les premiers mois de la pandémie de COVID-19, et a coupé plusieurs ancres de premier plan, dont Jeff Michael, Sandra Mitchell et Garth Kemp.

CBS a ensuite lancé la refonte de la gestion, en combinant CBS News et le groupe de chaînes de télévision en une seule division dirigée par l’ancien directeur du journal et du câble de Hearst Neeraj Khemlani et l’ancienne présidente de ABC Owned Television Stations Wendy McMahon en tant que co-responsables.

La société a annoncé qu’elle lancerait une recherche pour trouver de nouveaux dirigeants pour ses stations de Los Angeles et de Chicago. Plus tôt ce mois-ci, CBS a nommé le journaliste Johnny Green, pour diriger WCBS-TV Channel 2 à New York.

“Ce n’est qu’un début – nos premiers pas”, a déclaré Cheeks dans sa note.

Dalton est directeur général de Chicago depuis 2018.

CBS a maintenant changé l’ensemble de sa direction du groupe de stations.

“Alors que l’enquête a largement porté sur les événements du passé et que les problèmes révélés étaient plus prononcés dans certaines zones et dans des stations spécifiques que d’autres, il existe des thèmes clairs que nous devons aborder pour aller de l’avant”, a écrit Cheeks.

« Nos normes de diversité, d’équité et d’inclusion doivent être une priorité absolue pour le leadership dans tous les domaines de notre activité Stations ; notre culture d’entreprise doit s’améliorer de manière mesurable ; et, votre confiance doit être restaurée avec vos dirigeants CBS.

Ce n’est qu’un début – nos premiers pas. Le développement d’une culture opérationnelle axée sur le succès et ancrée dans les valeurs d’inclusion, d’équité et de respect sera un voyage continu dont nous serons tous responsables, du leadership à notre nouveau collègue.

