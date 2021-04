CBS fait face à un contrecoup bipartisan après la diffusion sélective de vidéos éditées de DeSantis ⋆ .

CBS fait face à une réaction bipartite après avoir utilisé des images fortement éditées du gouverneur de Floride Ron DeSantis dans une histoire de «60 minutes» alléguant une corruption politique potentielle de la part du politicien républicain.

La journaliste de «60 Minutes», Sharyn Alfonsi, a allégué dans un récent rapport du magazine d’information de longue date que les riches résidents de Floride «avaient coupé la ligne pendant [the state’s] déploiement frénétique des vaccins. » Dans le segment, Alfonsi a suggéré que la récente décision du gouvernement de l’État d’attribuer un contrat de distribution de vaccins à la chaîne d’épicerie Publix avait l’apparence d’un favoritisme potentiel.

Citant des archives financières publiques, Alfonsi a noté que «des semaines avant l’annonce du gouverneur, Publix a fait don de 100 000 dollars à son comité d’action politique, les Amis de Ron DeSantis. Dans le cadre du rapport, Alfonsi a interrogé DeSantis lors d’une conférence de presse fin mars au sujet de l’arrangement, suggérant que le gouverneur s’était engagé dans le «pay-to-play» avec la chaîne d’épicerie.

Le rapport a présenté DeSantis comme ayant donné une réponse d’environ 30 secondes dans laquelle le gouverneur a donné une explication brève et hâtive de l’accord, puis a passé beaucoup de temps à critiquer Alfonsi elle-même.

Pourtant, des images complètes de la conférence de presse ont montré qu’en répondant à la question d’Alfonsi, le gouverneur a en fait parlé pendant un peu plus de deux minutes. Dans sa réponse, DeSantis a déclaré que parmi les détaillants auxquels l’État avait contacté, Publix était «le premier à lever la main». Un essai ultérieur avec Publix s’est bien déroulé, a-t-il déclaré, conduisant l’État à étendre le programme.

DeSantis a également soutenu que la décision d’utiliser Publix comportait un élément pratique important. Certains responsables publics à qui il s’est entretenu, a-t-il dit, «ont calculé que 90% de leurs aînés vivent à moins d’un mile et demi d’un Publix». L’État, a-t-il dit, prévoit d’utiliser d’autres détaillants dans un proche avenir.

Les démocrates d’État critiquent les rapports « intentionnellement faux »

DeSantis lui-même a par la suite critiqué le rapport, affirmant qu’il avait été «édité de manière sélective» et «réalisé avec une intention malveillante et un mépris téméraire de la vérité».

Le langage du gouverneur a probablement été soigneusement choisi: établir un «mépris imprudent de la vérité» est un aspect clé de la loi sur la diffamation, les plaignants devant généralement prouver cet élément pour gagner un procès en diffamation.

La question de savoir si DeSantis montera ou non un tel effort reste incertaine. Pourtant, dans les jours qui ont suivi son rapport, CBS a été largement critiqué non seulement par les conservateurs, mais par un chœur bipartisan comprenant certains démocrates de Floride.

Jared Moskowitz, un politicien démocrate de l’État et chef de la Division de la gestion des urgences de Floride, a critiqué la semaine dernière les insinuations du média selon lesquelles le choix de Publix avait été fâcheux.

«Je l’ai déjà dit et je le répète», a-t-il écrit sur Twitter. « [Publix] a été recommandé par [Emergency Management] et [the Florida Department of Health] car les autres pharmacies n’étaient pas prêtes à démarrer. Point final! Arrêt complet! »

«Personne du bureau des gouverneurs n’a suggéré Publix», a-t-il ajouté. « C’est juste un malarkey absolu. »

Une déclaration lundi du maire démocrate du comté de Palm Beach, Dave Kerner, a fait écho à l’allégation de DeSantis selon laquelle le segment des «60 minutes» était délibérément trompeur.

«Le signalement n’était pas seulement basé sur de mauvaises informations – c’était intentionnellement faux», a-t-il écrit. «Je le sais parce que j’ai proposé de donner mon avis sur les efforts de vaccination du comté de Palm Beach et 60 minutes [sic] diminué. Ils savent que le gouverneur est venu dans le comté de Palm Beach et m’a rencontré ainsi que l’administration du comté et nous avons demandé d’étendre le partenariat de l’État avec Publix au comté de Palm Beach.

«Nous avons demandé et il a livré», a poursuivi Kerner. «Ils avaient cette information, et ils l’ont laissée de côté parce que cela recouvre leur récit.»

Dans une déclaration, CBS a semblé contester la version des événements de Kerner.

« Contre sa déclaration d’hier, nous … avons parlé officiellement avec le maire du comté de Palm Beach, David Kerner », a déclaré Kevin Tedesco, directeur des communications pour « 60 Minutes », à Just the News.

Tedesco a également déclaré que le programme «s’était entretenu deux fois avec le directeur de la gestion des urgences de l’État, Jared Moskowitz, mais qu’il avait refusé d’être interviewé à la caméra pour notre histoire bien après notre date limite», et que «60 minutes» a également «demandé un entretien avec le gouverneur Ron DeSantis. »Mais« il a refusé. »

Ni les bureaux de Moskowitz ni de Kerner n’ont répondu aux demandes de clarification sur les informations qu’ils partageaient avec «60 Minutes». Défendant l’édition des remarques de DeSantis par le programme, Tedesco a ajouté: «Comme nous le faisons toujours pour plus de clarté, 60 MINUTES ont utilisé la partie de la réponse de plus de 2 minutes du gouverneur qui répondait directement à la question du correspondant.»

Publix lui-même, quant à lui, a critiqué «60 Minutes» pour ce qu’il a qualifié d’insinuations «irresponsables» et «fausses et offensantes».

«Nous sommes fiers de nos associés en pharmacie pour avoir administré plus de 1,5 million de doses de vaccin à ce jour», a déclaré la chaîne, «et pour avoir rejoint d’autres détaillants en Alabama, en Floride, en Géorgie, en Caroline du Sud, au Tennessee et en Virginie pour faire notre part pour aider nos communautés sortent de la pandémie.

Dan Kennedy, professeur à la Northeastern University’s School of Journalism, a déclaré à Just the News que «60 Minutes» était allé trop loin dans la rédaction des remarques de DeSantis.

«Il est parfaitement éthique pour les journalistes d’utiliser aussi peu ou autant qu’ils le souhaitent d’une interview ou, comme c’est le cas ici, des remarques de quelqu’un lors d’une conférence de presse», a-t-il soutenu. «Ce qui n’est pas éthique, c’est d’éditer les citations d’une manière qui change le sens de ce que la personne a dit ou qui laisse de côté un contexte important. En regardant la confrontation comme édité pour diffusion, puis en regardant les remarques complètes du gouverneur DeSantis, il semble clair que «60 minutes» était en deçà de la norme.

Selon le ministère de la Santé de la Floride, à partir de mardi, l’État avait vacciné plus de 6 400 000 de ses résidents, la majorité des vaccinations étant administrées aux 55 ans et plus.