CBS Hypes McConaughey pour le gouverneur du Texas en tant que nouveau Reagan, cache le soutien du contrôle des armes ⋆ .

Les journalistes et les célébrités de CBS This Morning ont annoncé mardi une éventuelle 2022 dirigée par l’acteur Matthew McConaughey pour le poste de gouverneur du Texas, le vantant comme le prochain Ronald Reagan et cachant son soutien au contrôle des armes à feu. Malgré l’enthousiasme des démocrates du TX, ils ont également prétendu que nous ne pouvions pas savoir dans quel parti politique il se présenterait.

Drew Barrymore, animateur de célébrité, a pratiquement eu la star de cinéma à la Maison Blanche alors qu’elle jaillissait du nouveau Reagan: “Il a tout fait. Et je pense à Ronald Reagan et à la façon dont il était le gentleman bien-aimé de l’affiche du GOP. Et lui-même était un célèbre acteur hollywoodien. Je pense que Matthew McConaughey est intelligent. Il est empathique. Il a une tonne de fierté. Commençons par le Texas pour voir où cela va. »

Barrymore et King ont également feint comme si nous ne savions pas quel parti McConaughey choisirait probablement. L’actrice a d’abord concédé: «Mais on ne sait pas avec quel parti McConaughey se présenterait. S’il fait la course, a déclaré le président du Parti démocrate du Texas à Politico, il accueillerait McConaughey sur le ticket démocrate, j’ai entendu dire, à bras ouverts.

King a raconté qu’elle lui avait demandé lors d’un événement quel parti il ​​choisirait: «Je lui ai demandé démocrate ou républicain? Il ne le dira pas.

Ce n’est pas compliqué. Il y a déjà un gouverneur républicain conservateur sortant du Texas. Parmi les républicains, Greg Abbott a un taux d’approbation de 77%. Il semble peu probable qu’un défi principal réussisse à le renverser. Bien sûr, Barrymore sait quelle fête McConaughey choisirait probablement. C’est pourquoi elle a ajouté: “Et s’il vous plaît, ne courez pas en tant qu’indépendant, car c’est un séparateur et un spoiler. Il devrait choisir une fête.“

De plus, McConaughey a a soutenu le contrôle des armes à feu dans le passé, pas souvent un grand tirage au sort parmi les républicains. Il y a aussi cette image de lui avec l’extrême gauche démocrate du Texas Beto O’Rourke.

Souvenez-vous de tout cela la prochaine fois que des journalistes de CBS ou des célébrités essaieront de prétendre que McConaughey est une voix totalement indépendante.

