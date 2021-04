CBS News Stealth édite un article promouvant l’activisme pur contre la loi électorale de Géorgie – RedState ⋆ .

J’ai écrit plus tôt à propos d’un tweet et d’un article inquiétants de CBS News dans lesquels ils encourageaient activement un militantisme démocratique total contre la nouvelle loi électorale de Géorgie, ainsi que d’autres lois qu’ils considéraient comme similaires.

Ils ont eu beaucoup de réactions négatives pour leur partisanerie nue, et cela a évidemment frappé à la maison.

Ils ont depuis supprimé le tweet, mais nous l’avons ici.

pic.twitter.com/vgaMwk6tLs – Dr Nickarama (@nickaramaOG) 4 avril 2021

Ils ont également édité furtivement le titre. Il s’agissait de «trois façons dont les entreprises peuvent aider à lutter contre la nouvelle loi restrictive sur le vote en Géorgie», en prenant une voix active. Il a ensuite été changé en «Les militants appellent les grandes entreprises à contester les nouvelles lois électorales. Voici ce qu’ils demandent. » Il a toujours énuméré les actions que les gens pourraient prendre contre la loi – et contre les républicains qui la soutenaient.

Mais, trop tard – nous l’avons déjà vu, et ils ont déjà incliné la main; il s’agissait d’un simple plaidoyer, pas de nouvelles.

Premièrement, l’article a appelé les entreprises à cesser de faire des dons aux deux républicains qui ont coparrainé la législation. Deuxièmement, il a dit aux entreprises de «sensibiliser» en exhortant l’entreprise à lancer des campagnes publicitaires contre ces lois, non seulement en Géorgie mais ailleurs comme en Arizona ou au Texas qui pourraient envisager des lois similaires. Troisièmement, il a encouragé les entreprises à «se battre pour la loi fédérale», en d’autres termes, ce qui équivaut à une prise de contrôle fédérale des lois électorales pour installer les désirs démocrates dans tout le pays, que les États le veuillent ou non avec le «For the People Act» qui est aussi loin que possible de «pour le peuple».

Nous avons également écrit aujourd’hui sur la façon dont CBS News a édité de manière trompeuse un clip de Ron DeSantis pour le faire mal paraître, laissant de côté l’explication qu’il a donnée à une question de paiement pour jouer et laissant entendre qu’ils avaient en quelque sorte démystifié ce qu’il avait dit.

Il est temps de les tenir responsables de ce genre d’actions et de décourager cette partisanerie.

CBS a également modifié le cadrage et le libellé du titre de l’article pour indiquer que «les militants disent» Alors peut-être pas du tout un changement, je suppose pic.twitter.com/YHaK0Sz3Bt – Stephen L. Miller (@redsteeze) 3 avril 2021

à moins que les Polonais du GOP ne cessent de parler à cette période de propagande – ou de faire quelque chose de bien plus dramatique et significatif – les médias de propagande n’ont aucune incitation au changement. Les électeurs du GOP devraient exiger plus de leurs pols s’ils échouent. Tout R sur les émissions de CBS devrait s’expliquer. https://t.co/mL0BlHs6vc – Mollie (@MZHemingway) 3 avril 2021

HT: Twitchy