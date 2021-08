CBS obtient Blinken pour admettre que Biden demande aux talibans la « permission » de sauver les Américains 10z viral

L’administration Biden avait une période extrêmement difficile tourner leur échec en Afghanistan alors qu’ils faisaient le tour des émissions du dimanche. Le secrétaire d’État Antony Blinken a aggravé les choses de manière exponentielle sur Face the Nation de CBS après que le modérateur remplaçant, le major Garrett, lui a fait admettre que l’administration demandait aux talibans la « permission » de faire sortir les Américains du pays.

Le tâtonnement de Blinken a commencé lorsque Garrett l’a interrogé sur les commentaires du président Biden concernant «un accord avec les talibans,” parce que ” cela implique que nous négocions avec eux “. “Cela ne leur confère-t-il pas déjà une légitimité,» s’inquiéta Garrett.

Pour défendre Biden, Blinken a suggéré que la négociation avec l’organisation terroriste était nécessaire pour favoriser “une relation de travail afin de résoudre les conflits, afin de résoudre tout problème avec les personnes se rendant à l’aéroport”.

Garret est allé droit au but et a affirmé que, pour certains, il semblait que lui et le reste de l’administration demandaient la « permission » de sauver les Américains. Blinken n’était pas en désaccord ou n’a montré aucun malaise à l’idée :

BLINKEN : Ce sur quoi je me concentre, ce sur quoi nous sommes tous concentrés, c’est de faire sortir les gens et de nous assurer que nous faisons tout notre possible pour le faire. Et dans ce cas, c’est, je pense, une exigence du métier d’être en contact avec les talibans, qui contrôlent Kaboul.

GARRETTE : Quelqu’un dans notre auditoire pourrait vous écouter, monsieur le secrétaire, et dire : « Oh, alors, nous devons demander aux talibans la permission pour les citoyens américains de partir. » Vrai ou pas vrai ?

Après que Blinken ait désespérément tenté d’augmenter leurs chiffres d’évacuation en incluant des départs bien avant l’effondrement du pays, Garrett a confronté son invité avec des chiffres de sondage accablants. “Monsieur le Secrétaire, vous avez peut-être entendu dans notre sondage que 60 pour cent des électeurs à qui nous avons parlé craignent maintenant qu’il y ait plus de menace de terrorisme aux États-Unis parce que les talibans contrôlent l’Afghanistan. Ont-ils tort ?“

Le secrétaire a essayé de danser autour du fait que les terroristes islamiques avaient maintenant un autre refuge sûr pour s’entraîner et grandir. Garrett a cependant essayé de le faire trébucher:

Plus tard dans l’émission, Garrett s’est entretenu avec l’ambassadeur de l’ère Obama en Afghanistan, Ryan Crocker, qui a réitéré ses précédentes critiques de Biden. “Non seulement comment sa décision a été prise de se retirer, mais ensuite son exécution, qui a été, jusqu’à présent, catastrophique”, a-t-il déclaré, notant que cela remettait en question la “compétence” de Biden à diriger.

Face à la nation de CBS

22 août 2021

10:44:02 heure de l’Est

MAJOR GARRETT : Le président a dit que nous avons un accord avec les talibans. Monsieur le Secrétaire, cela implique que nous négocions avec eux. Cela ne leur confère-t-il pas déjà une légitimité ?

SECTEUR D’ETAT. ANTONY BLINKEN : Non. Nous avons – nous avons eu, pendant longtemps, des contacts avec les talibans à la fois au niveau politique à Doha, il y a quelques années, ainsi que maintenant sur le terrain à Kaboul, une relation de travail dans afin de résoudre les conflits, afin de résoudre les problèmes d’accès à l’aéroport. Cela a été très important pour nous assurer que nous pouvons réellement faire avancer nos propres intérêts en faisant sortir les gens en toute sécurité et le plus efficacement possible. Donc, c’est la nature de la relation.

GARRETT : Quelqu’un dans notre auditoire pourrait vous écouter, monsieur le secrétaire, et dire : « Oh, alors, nous devons demander aux talibans la permission pour les citoyens américains de partir. » Vrai ou pas vrai ?

BLINKEN : Ils contrôlent Kaboul. C’est la réalité. C’est la réalité à laquelle nous devons faire face.

GARRETT : Dans quelle mesure êtes-vous à l’aise avec cela, Monsieur le Secrétaire ?

BLINKEN : Ce sur quoi je me concentre, ce sur quoi nous sommes tous concentrés, c’est de faire sortir les gens et de nous assurer que nous faisons tout notre possible pour le faire. Et dans ce cas, c’est, je pense, une exigence du métier d’être en contact avec les talibans, qui contrôlent Kaboul.

Et regardez, ce que nous avons vu, Major, est aussi assez remarquable. Revenez une semaine en arrière. Le gouvernement est tombé – et, soit dit en passant, j’étais au téléphone avec le président Karzaï la veille, quand il m’a fait part de son intention, comme il l’a dit, de se battre jusqu’à la mort. Eh bien, le lendemain, il était parti. L’armée s’est effondrée.

Et dans l’espace de cette semaine, nos militaires sont entrés, ont sécurisé l’aéroport, ont mis notre ambassade en sécurité à l’aéroport depuis l’enceinte de l’ambassade, ont commencé cet effort d’évacuation remarquable. Et comme je l’ai dit, nous avons eu environ 8 000 personnes au cours des dernières 24 heures. Et en remontant à fin juillet, c’est 30 000 personnes. Et c’est extraordinaire. Cela n’arrive pas tout seul. Une énorme quantité de planification a été consacrée à cela, y compris beaucoup de pré-planification. Et c’est ce sur quoi nous nous concentrons maintenant : accomplir cette mission.

GARRETT : Monsieur le Secrétaire, vous avez peut-être entendu dans notre sondage que 60 pour cent des électeurs à qui nous avons parlé craignent maintenant qu’il y ait plus de menace de terrorisme aux États-Unis parce que les talibans contrôlent l’Afghanistan. Ont-ils tort ?

BLINKEN : Souvenez-vous, Major, nous sommes allés en Afghanistan en effet pour une raison, un objectif majeur —

GARRETT : Oui, mais maintenant ils ont peur. Ont-ils tort ?

BLINKEN : La menace du terrorisme s’est métastasée hors d’Afghanistan il y a longtemps. Elle est plus aiguë dans de nombreux autres endroits du monde. Et en Afghanistan même, nous avons pu réduire considérablement Al-Qaïda et toute menace qu’elle représente. S’il se reconstitue, nous mettons en place des mesures à l’horizon, comme on dit, pour s’assurer que nous pouvons le voir et agir en conséquence.

