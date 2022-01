CBS PANIQUE sur l’adoption de lois sur l’identification des électeurs du Michigan, mettant fin au vote non sollicité par courrier

Avec 2022 étant une année d’élection de mi-mandat et un précédent électoral historique pas de leur côté, CBS Evening News a décidé de diffuser un segment mettant en garde les républicains du Michigan qui promulguent des lois sur l’identification des électeurs, ainsi que d’interdire au secrétaire d’État du Michigan d’envoyer un vote non sollicité. -poster les candidatures aux électeurs inscrits.

Le segment a commencé avec CBS White House et le correspondant politique Ed O’Keefe interviewant la secrétaire d’État démocrate du Michigan, Jocelyn Benson, sur la façon dont elle pense que le « guerre pour l’avenir de la démocratie » est toujours en cours aux États-Unis.

O’Keefe a fait peur « Au moins 31 personnes qui se sont rassemblées à Washington le 6 janvier sont désormais candidates à un poste d’État ou fédéral. » Il ne fait aucun doute qu’O’Keefe envisage ces personnes prenant d’assaut le Capitole, alors qu’en fait, elles ont probablement toutes assisté au rassemblement pacifique et au discours de Trump avant que les choses ne dégénèrent à l’autre bout de Pennsylvania Avenue.

Plus tard, le bulletin d’information a dérivé vers le sujet des militants conservateurs faisant pression pour une législation sur l’intégrité des élections. O’Keefe a pleurniché que « Les républicains du Michigan utilisent une bizarrerie de la constitution de l’État pour modifier les lois électorales sans la signature du gouverneur. »

O’Keefe a ensuite interviewé Jamie Roe, un militant local du Michigan qui dirige une organisation appelée « Secure MI Vote ». Le but du groupe est de soutenir l’adoption de lois sur l’identification des électeurs et d’abroger les lois qui obligent les fonctionnaires électoraux à envoyer aux électeurs des demandes de vote par correspondance non sollicitées.

Bien sûr, en décrivant la cause de Roe, O’Keefe a utilisé une tactique courante de journalistes activistes libéraux secrets pour attaquer une idée qu’ils n’aiment pas sans avoir à le faire eux-mêmes. Ils disent « les critiques disent » :

Jamie Roe dirige le groupe du Michigan, « Secure MI Vote », qui, selon les critiques, s’efforce de rendre le vote plus difficile en proposant de nouvelles exigences d’identification des électeurs et en empêchant les fonctionnaires d’envoyer des demandes de vote par correspondance non sollicitées.

En fin de compte, O’Keefe s’est assuré de donner le dernier mot au côté libéral en semant la peur :

Les républicains ont remplacé certains responsables électoraux locaux du GOP qui ont certifié les résultats de 2020, suscitant des craintes parmi les démocrates et les experts électoraux non partisans quant à la façon dont le décompte des bulletins de vote pourrait se dérouler lors d’élections serrées plus tard cette année et en 2024.

On dirait que CBS News n’arrêtera pas de sitôt son cri de « fin de la démocratie ». En fait, ils ne font que commencer.

Pour lire la transcription pertinente de ce segment, cliquez sur « développer » :

Nouvelles du soir CBS

06/01/2022

18h40:11 heure de l’Est NORAH O’DONNELL : Et avec les premières primaires de mi-mandat dans quelques mois à peine, les États sont les prochains champs de bataille féroces pour l’avenir des élections. Eh bien, ce soir, Ed O’Keefe de CBS nous montre le débat enflammé qui se déroule déjà dans le Michigan. MILITANTS : Arrêtez le décompte ! Arrêtez le décompte ! ED O’KE. : C’était la scène chaotique à Detroit au lendemain des élections de 2020. JOCELYN BENSON ( SECRÉTAIRE D’ÉTAT DU MICHIGAN) : Les élections de 2020 sont bel et bien derrière nous mais la guerre pour l’avenir de notre démocratie continue de s’intensifier. O’KE. : La secrétaire d’État démocrate du Michigan, Jocelyn Benson, craint que cela ne se reproduise. BENSON : Nous sommes confrontés à une bataille difficile étant donné la véritable stratégie concertée coordonnée consistant à mentir aux individus pour obtenir un gain politique. O’KE. : Et bien, quel est le plus gros mensonge qu’on leur raconte ? BENSON: Que les élections de 2020 n’étaient pas exactes (rires) alors qu’elles l’étaient en effet. O’KE. : Les deux tiers des républicains pensent que les élections de 2020 étaient frauduleuses et CBS News a découvert qu’au moins 31 personnes qui se sont rassemblées à Washington le 6 janvier sont désormais candidates à un poste d’État ou fédéral. Six d’entre eux sont ici dans le Michigan, dont Jon Rocha, qui a été soutenu par Donald Trump. JON ROCHA (CANDIDAT MICHIGAN HOUSE): Nous sommes là sur le terrain et nous avons vu des gens, vous savez, grimper sur l’échafaudage. O’KE. : Qu’est-ce qui vous a poussé à aller à Washington en premier lieu ? ROCHA: J’ai senti qu’il y avait suffisamment d’irrégularités lors des élections de 2020 pour qu’il y ait un redressement des griefs. O’KE. : Mais aucun tribunal du pays n’a trouvé de preuves d’une fraude électorale généralisée. Pourtant, les républicains du Michigan utilisent une bizarrerie de la constitution de l’État pour modifier les lois électorales sans la signature du gouverneur. Jamie Roe dirige le groupe du Michigan, « Secure MI Vote », qui, selon les critiques, s’efforce de rendre le vote plus difficile en proposant de nouvelles exigences d’identification des électeurs et en empêchant les fonctionnaires d’envoyer des demandes de vote par correspondance non sollicitées. JAMIE ROE (ACTIVISTE GOP) : Nous devons faire des choses pour resserrer la façon dont les bulletins de vote par correspondance sont traités. O’KE. : Le secrétaire d’État Benson a qualifié cela de malavisé et d’inutile. Y a-t-il une fraude généralisée dans les élections du Michigan ? BENSON : Non. O’KE. : Ici aussi dans le Michigan, les républicains ont remplacé certains responsables électoraux locaux du GOP qui ont certifié les résultats de 2020, suscitant des craintes parmi les démocrates et les experts électoraux non partisans quant à la façon dont le décompte des bulletins de vote pourrait se dérouler lors d’élections serrées plus tard cette année et en 2024. Norah ? O’DONNELL : Ed O’Keefe, merci beaucoup.