CBS Parrots Dem Paranoia sur la loi de vote du Texas: le GOP ‘s’accroche au pouvoir’

Lundi, les journalistes de CBS This Morning ont répété la paranoïa démocrate sur la nouvelle proposition de loi sur la sécurité des électeurs du Texas. Avec très peu d’intérêt pour le côté républicain, la co-animatrice invitée Adriana Diaz, a averti : « Au Texas, la législature de l’État devrait voter cette semaine sur deux projets de loi restrictifs. Le projet de loi a été présenté hier après un débat houleux. Les critiques disent que les mesures nuisent injustement aux électeurs noirs. »

S’adressant à un démocrate de l’État, la journaliste Mireya Villarreal a lancé cette balle molle : « La représentante démocrate de la Chambre, Erin Zwiener, pense que la pression pour des restrictions de vote plus strictes est basée sur la peur. Pourquoi pensez-vous que cela est devenu si important au cours de cette session ? »

La représentante de l’État Erin Zwiener a déclaré:

Les Texans sont toujours en difficulté dans le sillage du Covid. Nous avons de graves perturbations d’apprentissage pour nos élèves et pas un bon plan pour corriger cela. Et nous avons même du mal à garder les lumières allumées. Je pense donc qu’ils ont très peur que les Texans soient sur le point de comprendre qu’ils ont de meilleures options et qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour s’accrocher au pouvoir.

Enfin, en toute fin de segment, Villarreal a accordé quelques secondes à la riposte républicaine. S’adressant au sénateur d’État Brian Hughes, qui a rédigé le projet de loi, elle a semblé beaucoup plus dure que lorsqu’elle a parlé aux démocrates :

Le sénateur de l’État républicain Brian Hughes a rédigé le projet de loi du Sénat. Les démocrates diront qu’il s’agit davantage de l’idée que les élections ont été volées en novembre et que ces restrictions sont mises en place pour punir les électeurs qui vont de l’avant.

ADRIANA DIAZ : De retour ici aux États-Unis au Texas, la législature de l’État doit voter cette semaine sur deux projets de loi restrictifs. Le projet de loi a été présenté hier après un débat houleux. Les critiques disent que les mesures nuisent injustement aux électeurs noirs. Mireya Villarreal a plus d’Austin.

MIREYA VILLARREAL: La représentante démocrate de la Chambre, Erin Zwiener, pense que la pression pour des restrictions de vote plus strictes est basée sur la peur. Pourquoi pensez-vous que cela est devenu si important au cours de cette session ?

ERIN ZWIENER (représentante de l’état D-TX) : Les Texans sont toujours en difficulté dans le sillage du Covid. Nous avons de graves perturbations d’apprentissage pour nos élèves et pas un bon plan pour corriger cela. Et nous avons même du mal à garder les lumières allumées. Je pense donc qu’ils ont très peur que les Texans soient sur le point de comprendre qu’ils ont de meilleures options et qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour s’accrocher au pouvoir.

VILLARREAL : Les projets de loi déposés par les sénateurs républicains incluraient de nouvelles exigences d’identification pour les personnes votant par correspondance, interdiraient le vote 24 heures sur 24 et les sites de vote au volant, et augmenteraient les sanctions pénales pour les fonctionnaires électoraux ou les personnes assistant les électeurs.

NON IDENTIFIÉ : Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est une plus grande répression et une législation pour fournir moins d’accès aux urnes.

VILLARREAL: Des centaines de Texans de tout l’État ont afflué au Capitole au cours du week-end et ont témoigné publiquement lors d’audiences marathon toute la nuit.

ZWIENER : Le Texas a déjà certaines des lois électorales les plus restrictives du pays. Et cela va créer encore plus d’obstacles au vote des gens.

BRIAN HUGHES (sénateur de l’État républicain): C’est un projet de loi de réforme de bon sens qui va aider chaque vote texan.

VILLARREAL: Le sénateur de l’État républicain Brian Hughes a rédigé le projet de loi du Sénat. Les démocrates diront qu’il s’agit davantage de l’idée que les élections ont été volées en novembre et que ces restrictions sont mises en place pour punir les électeurs qui vont de l’avant.

HUGHES : Le projet de loi 1 du Sénat vise à protéger les électeurs des personnes essayant de voler leurs votes, des collecteurs de bulletins de vote, des travailleurs sans scrupules, des personnes essayant d’induire en erreur, de voler littéralement des bulletins de vote. Cela arrive. arrive encore.

VILLARREAL: Les démocrates ont pu bloquer un ensemble similaire de projets de loi restreints plus tôt cette année en organisant un débrayage. Ils disent qu’ils envisagent à nouveau cela ainsi que d’autres options. Mais le lieutenant-gouverneur ici au Texas dit que si cela se produit, il interviendra et s’assurera de protéger le processus législatif. Antoine ?