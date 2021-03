CBS Profanes Semaine Sainte avec segment sur l’église faisant taire les prêtres gays ⋆ .

Ce n’est un secret pour personne que les médias laïques détestent l’Église catholique. Exemple concret: CBS a récemment dénoncé des prêtres homosexuels, un prêtre de gauche radicale et un homme «travailleur du sexe» pour faire honte au Vatican d’avoir adopté la même position sur l’homosexualité depuis 2000 ans.

L’animatrice de CBS Sunday Morning, Jane Pauley, a présenté l’histoire des prêtres gays le 28 mars, expliquant que le Vatican a récemment déclaré son refus de féliciter les gens pour des actes homosexuels, bien qu’en même temps, de nombreux prêtres gays «sortent de l’ombre». Pauley a même semblé fière lorsqu’elle a reconnu que ces potins tombaient juste à temps pour le dimanche des Rameaux.

Le segment, dirigé par le journaliste Seth Doane, a commencé par une conversation avec un prêtre catholique «gay» de Milwaukee, qui était venu dans sa paroisse à l’âge de 51 ans. Le monsieur s’est qualifié de membre de la communauté LGBTQ et a parlé à Doane de l’opposition à laquelle lui et la communauté gay sont confrontés.

Mais ne vous laissez pas tromper. Le père Greg Greitens est «absent», mais on l’a montré en train de dire à sa congrégation qu’il est un prêtre «célibataire». Cela vaut la peine d’être noté. L’Église catholique ne se soucie pas de l’orientation sexuelle. L’Église catholique condamne l’activité sexuelle en dehors du contexte matrimonial, et l’homosexualité se trouve être une forme extrême de cela. Les prêtres doivent faire vœu de célibat.

Pourtant, la conversation est passée directement à la «stigmatisation» à laquelle il a été confronté, car pendant des années avant de sortir, il se sentait mal à l’aise d’exprimer son «identité» de prêtre catholique. Et CBS a continué à faire tourner sa situation en tant qu’Église niant qui il était, et à lui faire garder le silence à ce sujet.

Doane a ensuite interviewé un prêtre anonyme confronté à la stigmatisation de sa «double vie» d’homosexuel et de prêtre au milieu de ce qu’il a appelé le «cancer lent» qui était la vision du Vatican sur l’homosexualité. Bien qu’il ait admis qu’il s’était livré à des actes homosexuels en tant que prêtre. OK, donc il n’a pas respecté les vœux qu’il a faits et il est la victime?

CBS a toujours fait sortir l’activiste gay Fr. James Martin. Le jésuite, qui croit que l’enseignement de l’Église sur le désordre du péché homosexuel est «objectivement désordonné», a dit à Doane que l’Église devait «changer sa façon de penser» sur la question des prêtres homosexuels. Bien entendu, aucune vue alternative n’a été présentée par le réseau.

Doane a ensuite interviewé l’écrivain français Frédéric Martel qui a diaboliquement appelé le Vatican «50 nuances de gay» en termes de la prévalence de l’homosexualité au Vatican. Il a également déclaré que les homosexuels constituaient le «plus grand» groupe d’identité au sein de l’Église. Encore une fois, CBS a pris cela pour argent comptant.

Mais le point le plus bas de cette farce journalistique est venu lorsque CBS s’est entretenu avec Francesco Mangiacapra, un «travailleur du sexe diplômé en droit» qui a admis avoir couché avec «100 cents» prêtres. Bien sûr, cela a été pris au sérieux et sans retour du réseau. Bien que lorsque les plus méchantes fouilles de CBS contre Holy Mother Church viennent d’un jeu salace de baiser et de dire, vous savez qu’ils sont désespérés.