CBS ravive la théorie du complot de Kook selon laquelle les conservateurs ont annulé l’émission d’Ed Asner ⋆ 10z viral

En hommage pour marquer le décès de l’acteur libéral Ed Asner, CBS This Morning a relancé lundi une théorie du complot loufoque selon laquelle le libéral CBS a annulé son émission télévisée Lou Grant des années 80 pour apaiser les conservateurs de l’ère Reagan.

CBS, comme ABC et NBC, a qualifié Asner d'”activiste”, évitant les étiquettes idéologiques pour la star d’extrême gauche. Mais le journaliste Carter Evans a poussé la théorie du complot selon laquelle CBS s’est inclinée devant les conservateurs en annulant Lou Grant en 1982. Étant donné qu’Asner finirait par adopter le Mouvement “Vérité sur le 11/9”, sa paranoïa ne choque pas. Voici Evans :

Asner a été élu président de la Screen Actors Guild en 1981 et il a utilisé cette plate-forme pour critiquer fréquemment l’administration Reagan. En 1982, en dépit d’être l’une des dix meilleures émissions , Lou Grant a été annulé. Asner a toujours cru que sa politique en était la raison.

Mais ce n’était pas un spectacle parmi les dix premiers en 1982. (Ces programmes étaient.) La finale de la série est entré dans le top dix après l’annulation. Cependant, un coup d’œil au reportage de 1982 sur la fin de l’émission met en évidence la baisse des cotes d’écoute. Le 18 mai 1982, le New York Times a expliqué la décision de CBS :

CBS, dans un communiqué annonçant l’annulation au début du mois et réitéré hier, a déclaré qu’il abandonnait l’émission parce que la part d’audience était passée de 32 à 27 et que les activités et déclarations personnelles de M. Asner n’étaient en aucun cas un facteur. . “