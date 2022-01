CBS redémarre la sitcom classique des années 1950

CBS se prépare à faire revivre une sitcom classique pour l’ère moderne, cette fois en ajustant l’accent pour une perspective plus féminine. Le réseau ramène la sitcom classique de Jackie Gleason The Honeymooners, réinventant la sitcom des années 1950 avec « une touche féministe ».

La série originale a été créée et mettait en vedette Gleason, rejointe par Audrey Meadows et Art Carney dans une adaptation d’un sketch comique récurrent du même nom de l’émission de variétés de Gleason. La sitcom n’a été diffusée que pendant une saison sur CBS en 1955, émanant principalement de l’appartement de Brooklyn des Kramdens, avec le meilleur ami Ed Norton qui intervenait constamment (joué par Carney).

La série mise à jour est écrite par Lindsey Shockley de Mixed-ish et sera dirigée par Kelly Park. Comme le rapporte Deadline, le nouveau redémarrage sera « conduit par les femmes » et mettra à jour la sitcom de la classe ouvrière en se concentrant sur Ruth, son mari Alex et leur désir d’être « de vrais égaux » dans leur mariage.

Two Shakes Entertainment, fondé par Damon Wayans Jr. et Kameron Tarlow, s’associe à CBS Studios pour diffuser la série. L’espoir est de saisir la magie de la série originale dans la nouvelle avec des yeux modernes qui regardent. Ralph Kramden de Gleason et Audrey Meadows en tant qu’épouse de Kramden, Alice, représentaient la dynamique de la classe ouvrière qui n’avait jamais été vue à la télévision auparavant et qui influencerait d’innombrables séries dans les années à venir.

La série a déjà été adaptée au moins deux fois, une fois officieusement et une fois sur grand écran. Les Flintstones ont longtemps été considérés comme une copie animée de la série de Gleason, avec Fred et Wilma reflétant les Kramdens et leurs voisins Betty et Barney Rubble remplissant le rôle de Nortons. Gleason avait débattu de poursuivre Hanna-Barbera au sujet des Flintstones mais avait cédé parce qu’il ne voulait pas du titre de « gars qui a retiré Fred Flintstone de l’antenne ».

Les lunes de miel passeraient plus tard au grand écran avec une adaptation plus fidèle mettant en vedette Cedric the Entertainer de The Neighborhood dans le rôle de Gleason et Mike Epps apparaissant comme Norton. Gabrielle Union et Regina Hall ont rempli les autres rôles principaux, même si ce n’était pas assez de pouvoir pour convaincre les critiques.

Le redémarrage de CBS n’a pas encore de date de première officielle, mais peut probablement être attendu d’ici 2022. Rejoindra-t-il la liste réussie de redémarrages et de relances du réseau ou rejoindra-t-il de nombreuses autres tentatives à la télévision? Nous devrons nous brancher pour voir.