CBS réorganise l’émission de télé-réalité Julianne Hough après un contrecoup

Quelques jours seulement après l’annonce de The Activist, CBS et les producteurs changent la série d’une série de compétition de téléréalité en un documentaire. Le spectacle a été annoncé plus tôt cette année, mais il n’a attiré l’attention qu’après qu’Usher, Priyanka Chopra Jonas et Julianne Hough ont été présentés comme juges la semaine dernière. L’activiste a rapidement été critiqué pour avoir banalisé l’activisme comme un jeu, et même Hough s’est prononcé contre, convenant que l’aspect du jugement “avait raté la cible”.

La version compétition de The Activist a déjà été filmée, mais Variety a rapporté mercredi que tout avait été abandonné. Au lieu de cela, CBS et les producteurs Global Citizen et Live Nation produiront un documentaire à partir de zéro. Les trois sociétés ont déclaré que l’émission originale était “conçue pour montrer à un large public la passion, les longues heures et l’ingéniosité que les militants mettent à changer le monde, en inspirant, espérons-le, les autres à faire de même”, mais il est “devenu évident le format de la montrent comme des distractions annoncées du travail vital que ces incroyables militants accomplissent chaque jour dans leurs communautés. » La “poussée pour le changement mondial n’est pas une compétition et nécessite un effort mondial”, indique le communiqué.

Le documentaire spécial sera diffusé aux heures de grande écoute, mais aucune date de première n’a été annoncée. Il “présentera le travail inlassable de six militants et l’impact qu’ils ont de défendre des causes auxquelles ils croient profondément”, ont déclaré les trois sociétés. “Chaque militant recevra une bourse en espèces pour l’organisation de son choix, comme cela était prévu pour l’émission originale.”

“Les militants et les dirigeants communautaires du monde entier travaillent chaque jour, souvent sans fanfare, pour faire progresser la protection des personnes, des communautés et de notre planète”, poursuit le communiqué. “Nous espérons qu’en présentant leur travail, nous inspirerons plus de personnes à s’impliquer davantage dans la résolution des problèmes les plus urgents du monde. Nous sommes impatients de mettre en évidence la mission et la vie de chacune de ces personnes incroyables.”

Global Citizen, un groupe de défense des droits visant à mettre fin à l’extrême pauvreté, a présenté ses propres excuses pour ce projet peu judicieux. “Nous nous excusons auprès des militants, des hôtes et de la communauté militante dans son ensemble – nous nous sommes trompés”, a déclaré l’organisation. “Il est de notre responsabilité d’utiliser cette plate-forme de la manière la plus efficace pour réaliser le changement et élever les incroyables militants qui consacrent leur vie au progrès partout dans le monde.”

L’activiste a été initialement annoncé en mai, mais il n’a attiré l’attention que le 9 septembre, lorsque CBS a annoncé les juges célèbres impliqués. La série devait comporter cinq épisodes, le premier mettant en vedette six militants participant à des défis pour sensibiliser aux causes de la santé, de l’éducation et de l’environnement. Dans le cinquième épisode, trois des militants qui ont remporté les « défis » se rendraient au sommet du G20 à Rome en octobre. Les noms des militants en compétition n’ont jamais été révélés, mais des sources ont déclaré à Variety qu’ils étaient tous des militants bien connus, pas des inconnus.

À la suite du tollé général, Hough et Chopra Jonas ont tous deux admis que le format original de l’émission était erroné. “Je ne prétends pas être un militant et je suis entièrement d’accord pour dire que l’aspect jugement de l’émission a raté la cible et, en outre, que je ne suis pas qualifié pour agir en tant que juge”, a écrit Hough en partie. Dans sa déclaration, Chopra Jonas a écrit que la série “s’est trompée” et elle s’est excusée d’avoir déçu ses fans. “Je suis heureux de savoir que dans ce nouveau format, leurs histoires seront le point culminant, et je suis fier de collaborer avec des partenaires qui ont l’oreille au sol et savent quand il est temps de faire une pause et de réévaluer”, elle a écrit.