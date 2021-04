CBS revient dans le procès contre MacGyver et la différence entre un spin-off et une suite

La poursuite initiale, déposée par Hanzer Holdings et Arlita Inc., stipule essentiellement que les plaignants sont redevables de l’argent de la plus récente série télévisée MacGyver, qui a débuté en 2016. Selon les doubles plaignants, ils ont droit à des remboursements en raison d’un accord réalisé pour la série originale avec Major Talent Agency, qui était l’entité d’emballage responsable de la série originale de Richard Dean Anderson, diffusée de 1985 à 1992. Selon Deadline, le procès indique qu’un accord de commission dans le cadre du pacte initial couvrait des projets supplémentaires qui ont été produits dans le cadre de l’accord du projet initial.