CBS s’apprête à lancer une émission de type « Survivor » mettant en vedette des célébrités

CBS revient au puits qui les a bien servis pendant des années – en diffusant une nouvelle émission de téléréalité qui fera déjouer, surpasser et survivre les concurrents, mais avec une touche de célébrité.

Des sources de production disent à TMZ … le réseau s’apprête à lancer une nouvelle série qui, selon nous, est très « Survivor », mais la principale différence ici – les concurrents sont tous des célébrités, y compris une poignée de stars de la réalité.

On nous dit que, comme « Survivor », cette émission présentera des défis similaires – et aura une ambiance similaire à ce que les téléspectateurs ont regardé depuis 2000.

Certains des noms que nous entendons ci-joints … Colton Underwood, Metta la paix mondiale, Ray Lewis, Jodie Sweetin, ‘RHONY’ Eboni K. Williams et modèle Paulina Porizkova. Il y en a peut-être d’autres qui finissent par s’inscrire, mais ces gens jouent certainement le jeu.

Nos sources nous disent que tous les participants ont fait don d’une certaine somme d’argent à l’association caritative de leur choix. Le spectacle a déjà été filmé, et on nous dit que beaucoup de choses se sont déroulées au Panama – donc, on dirait que c’est tout droit sorti du livre de jeu « Survivor ».

La série devrait être diffusée en avril 2022, et une annonce ou un teaser du réseau devrait arriver dans un proche avenir.