CBS se targue d’un sommet « définissant l’héritage », ABC a salué Biden Snapping à CNN ⋆ 10z viral

Le président Biden a conclu son sommet à Genève, en Suisse, avec rien à montrer, à part quelques belles photos de lui serrant la main de l’autoritaire russe Vladimir Poutine et des images de la sécurité russe malmenant la presse américaine. Mais cela n’a pas empêché la présentatrice de CBS Evening News, Norah O’Donnell, de livrer un segment adorant le proclamant un sommet « définissant l’héritage », tout en admettant qu’il n’allait nulle part.

Pendant ce temps, il y avait un spectacle étrange sur ABC’s World News Tonight où le présentateur David Muir et la correspondante en chef de la Maison Blanche Cecilia Vega étaient si flatteurs pour Biden, qu’ils l’ont félicité pour s’être pris au correspondant en chef de CNN à la Maison Blanche, Kaitlan Collins. Ils ont également ignoré les excuses de Biden.

O’Donnell avait taquiné ses commentaires de clôture en haut du programme. “Et la diplomatie en action. Alors que deux dirigeants mondiaux pratiquent la politique des relations personnelles, s’est-elle exclamée. “Ce soir, nous voulions terminer avec ce que nous avons vu ici à Genève, la ville suisse de paix”, a-t-elle annoncé lorsqu’ils sont finalement arrivés au segment.

Elle s’est ensuite évanouie pour la façon dont Biden a géré le sommet :

Le sommet des présidents a commencé par une poignée de main, mais les efforts initiaux pour le couvrir sont devenus chaotiques, les Russes essayant de forcer la presse à quitter la salle en bousculant, comme pour abréger une réunion que les journalistes internationaux semblaient avides de documenter : un moment pour résoudre les problèmes face à face, non pas avec la confrontation, mais avec la conversation.

“Il convient de noter que Joseph R. Biden a commencé sa présidence en déclarant le retour de la diplomatie américaine. Aujourd’hui, il a déclaré que toute politique étrangère est le prolongement logique des relations personnelles,” elle a ajouté.

Et alors qu’O’Donnell terminait le segment, elle a fait valoir “c’est le test et peut-être le moment déterminant pour le président Biden, si ses relations personnelles changeront quelque chose alors que notre 46e président fait valoir que la diplomatie, le dialogue et la démocratie sont les plus grandes exportations de l’Amérique.

Sur ABC, les commentaires d’ouverture de Muir semblaient se vanter du fait que Biden s’en prenait à Collins lorsqu’elle posait une question simple:

Et le président Biden ce soir, mécontent d’une dernière question. Un journaliste ici qui demande : « Pourquoi êtes-vous si confiant qu’il changera son comportement ? » Biden s’arrêtant puis répondant en disant: “Ce n’est pas ce que j’ai dit.” Le président a précisé qu’il ne s’agit pas de confiance, mais de ce qu’il voit dans les mois à venir de Poutine et de la Russie.

Plus loin dans le rapport, Vega a noté que Biden était « hérissé » par la question. “Et Cecilia, le président Biden clairement mécontent de l’une de ces dernières questions», a déclaré Muir en se mettant à défendre le président :

Il a clairement indiqué aujourd’hui qu’il n’est pas convaincu que Poutine va changer, il dit qu’il ne fait pas confiance à Poutine, en fait, il a dit à plusieurs reprises de différentes manières que cela prendra des mois, il faudra du temps pour voir si les relations entre les États-Unis et la Russie s’améliorent réellement.

“Vous venez de le dire. Le président l’a dit très clairement aujourd’hui, il ne se fait pas d’illusions. Il ne s’agit pas de faire confiance à Vladimir Poutine. Le président Biden dit qu’il s’agit de vérifier puis de faire confiance, acquiesça Vega.

ABC’s World News ce soir

16 juin 2021

18h34:20 heure de l’Est (…) DAVID MUIR: Et le président Biden ce soir, pas content d’une dernière question. Un journaliste ici qui demande : « Pourquoi êtes-vous si confiant qu’il changera son comportement ? » Biden s’arrêtant puis répondant en disant: “Ce n’est pas ce que j’ai dit.” Le président a précisé qu’il ne s’agit pas de confiance, mais de ce qu’il voit dans les mois à venir de Poutine et de la Russie. (…) 18 h 38 min 17 s heure de l’Est CECILIA VEGA : A la fin de la conférence de presse, le Président s’est hérissé à cette question. KAITLAN COLLINS . : Pourquoi êtes-vous si confiant qu’il changera son comportement, Monsieur le Président ? PRÉSIDENT JOE BIDEN: Je ne suis pas sûr qu’il changera son comportement. Qu’est-ce que l’enfer – Que faites-vous tout le temps? Quand ai-je dit que j’étais confiant ? [Transition] J’ai dit, ce qui va changer leur comportement, c’est que le reste du monde réagit à eux et cela diminue leur position dans le monde. Je n’ai confiance en rien. [Cuts back to live] MUIR : Et Cecilia Vega avec nous en direct ce soir ici à Genève. Et Cecilia, le président Biden clairement mécontent de l’une de ces dernières questions. Il a clairement indiqué aujourd’hui qu’il n’est pas convaincu que Poutine va changer, il dit qu’il ne fait pas confiance à Poutine, en fait, il a dit à plusieurs reprises de différentes manières que cela prendra des mois, il faudra du temps pour voir si les relations entre les États-Unis et la Russie s’améliorent réellement. VEGA : Six mois à un an, dit-il, David, pour établir ce dialogue significatif sur les choses qui comptent, de la cybersécurité aux droits de l’homme. Vous venez de le dire. Le président l’a dit très clairement aujourd’hui, il ne se fait pas d’illusions. Il ne s’agit pas de faire confiance à Vladimir Poutine. Le président Biden dit qu’il s’agit de vérifier puis de faire confiance. Mais nous avons vu ces poignées de main aujourd’hui, nous avons entendu ce ton aujourd’hui. Vous avez toujours entendu le président dire qu’après tout cela, il s’agit de — il y a encore du travail à faire.