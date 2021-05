CBS Show relie symboliquement les terroristes au mouvement Tea Party ⋆ .

La nouvelle émission de CBS de Queen Latifah, The Equalizer, a lancé cette semaine un épisode qui dépeint un groupe terroriste de fabrication de bombes «alt-right» dont le symbole était une théière, ce qui semble être une référence pas si finement voilée au Tea Party mouvement des années 2010.

Dans l’épisode «True Believer», le 16 mai, l’ancien agent de la CIA devenu détective solitaire Robyn McCall (Queen Latifah) a entrepris d’aider une femme au foyer dont le mari semblait avoir descendu un terrier en ligne de radicaux d’extrême droite. Les radicaux de droite dans l’épisode se sont régulièrement qualifiés de «patriotes».

Leur chef était un flic sale de New York qui les a aidés à fabriquer des bombes, dont l’une devait faire sauter une maison d’étudiants internationaux. Le flic «parlait toujours d’immigrants. Les immigrants ruinent le pays, coupent les rangs, prennent des emplois à de vrais Américains », selon l’un des terroristes déprogrammés.

L’assistant de génie technologique de McCall, Harry (Adam Goldberg), a montré à McCall le symbole du groupe dangereux.

Harry: Alors, la petite théière sur leurs chemises est le symbole d’un groupe de droite appelé les Truth Trappers. Ils ont été signalés par le DHS comme de possibles extrémistes. Ils sont essentiellement un groupe de type Qanon. Vous connaissez? Beaucoup de paranoïa étatique profonde, de discours sur la révolution et de références à un événement appelé The Reckoning, qui est fondamentalement le renversement violent du gouvernement par des «patriotes» sans pouvoir. Vous savez, pourquoi, quand vous voulez renverser le gouvernement, vous n’êtes un patriote que si vous êtes blanc?

Pourquoi la télévision sur réseau pense-t-elle que la plus grande menace qui pèse actuellement sur les États-Unis réside dans les groupes terroristes fictifs de droite, composés entièrement d’hommes blancs? Ils continuent à les créer pour leurs épisodes. Je pourrais donner aux écrivains les noms de certains groupes réels terrorisant les États-Unis qui ont tué des dizaines de personnes et causé des milliards de dollars de dommages l’année dernière et ils n’étaient pas de droite.

Mais Hollywood refuse de créer des scripts sur des membres de gauche d’Antifa ou de BLM qui ont subi un lavage de cerveau et qui commettent des violences contre les autres. S’ils le voulaient, ils pourraient également rédiger un scénario sur les militants palestiniens radicaux de gauche qui traversent les rues de Londres en criant: «Fuck the Jewish. Violez leurs filles. Ils auraient pu écrire un scénario sur un partisan de Bernie Sanders qui est descendu dans le terrier du lapin russe Hoax sur Internet et a abattu des membres du Congrès républicains sur un terrain de baseball. D’une manière ou d’une autre, tous ces radicaux de gauche, dont beaucoup s’organisent sur Internet, ont échappé à l’attention d’Hollywood (acceptez de les excuser ou de les refuser dans de nombreux cas).

Le Tea Party lui-même n’était en aucun cas un groupe radical. Il était composé d’électeurs américains moyens qui protestaient pacifiquement contre le grand gouvernement. Utiliser un symbole de théière comme une diffamation pas si subtile contre les Américains conservateurs qui faisaient partie de ce mouvement est méprisable.

Cette diatribe a été présentée aux téléspectateurs en partie par Eliquis, Progressive et Subway. Vous pouvez riposter en faisant savoir à ces annonceurs ce que vous pensez d’eux parrainant un tel contenu.