CBS s’inquiète de la pénurie de bébés en Chine et cache des décennies d’avortements forcés VILE ⋆ .

La Chine est confrontée à une pénurie de bébés après des décennies d’une politique de l’enfant unique qui a entraîné des millions d’avortements forcés et d’infanticides contre les filles. Pourtant, CBS This Morning mardi n’a jamais mentionné la pratique brutale de l’avortement qui, selon NPR, a fait “environ 100 millions de femmes disparues en Asie”. Au lieu de cela, le journaliste Ramy Inocencio a simplement insisté sur le fait que la politique semblait « saine » à l’époque.

Après avoir noté que le pays « a besoin de plus de bébés », s’est inquiété le journaliste Inocencio, « la Chine vieillit plus rapidement et Pékin s’attend à ce que les décès soient plus nombreux que les naissances. Moins de personnes signifie moins de consommation, ce qui signifie une croissance économique plus lente. C’est une menace pour la stabilité du Parti communiste.

Au lieu de se concentrer sur l’impact dévastateur de l’avortement, Inocencio s’inquiétait du manque de garde d’enfants si les femmes chinoises allaient avoir plus de bébés : En 1980, Pékin a lancé sa politique controversée de l’enfant unique pour contrôler sa population qui montait alors en flèche.

Le journaliste a filé, “Considéré comme sain à l’époque, la plupart des Chinois semblaient s’y être habitués.« Considéré comme un son ? UNEs NPR expliqué en 2016, «L’économiste Nobel Amartya Sen a estimé qu’il y avait environ 100 millions de femmes disparues, des femmes qui ne sont jamais nées, tuées ou avortées en Asie.

Promouvoir un documentaire sur la politique de l’enfant unique, Fox News en 2019 a rapporté:

« Chaque femme a presque subi un avortement forcé ou une stérilisation forcée » [One Child Nation co-director] Nanfu Wang, co-réalisateur et producteur du documentaire, a déclaré à PBS. “Parfois, les bébés… ils sont nés vivants, et à cause de la politique et de son travail, elle a dû les tuer après leur naissance, et elle est vraiment traumatisée à cause de cela.”

De retour sur CBS, Inocencio a prévenu de façon inquiétante mais vague : « Il y a des gens qui naissent en ce moment qui pourraient voir un monde où la Chine n’est plus le pays le plus peuplé. Cause et effet, mais les journalistes libéraux de CBS ne veulent pas que vous sachiez l’impact cruel de l’avortement.

TONY DOKOUPIL : Ce matin sur les réseaux sociaux, des femmes de toute la Chine rejettent une nouvelle politique gouvernementale sur la taille des familles. Tous les couples mariés sont désormais autorisés à avoir trois enfants au lieu de deux. Mais Amnesty International affirme que l’augmentation de la limite est toujours une grave violation des droits sexuels et reproductifs des femmes. Ramy Inocencio examine maintenant la décision du gouvernement chinois d’augmenter la population du pays après des décennies de restrictions strictes.

RAMY INOCENCIO : La Chine a besoin de plus de bébés, oui, cela peut sembler étrange à dire puisque c’est le pays le plus populiste du monde avec 1,4 milliard d’habitants. Mais la Chine vieillit plus rapidement et Pékin s’attend à ce que les décès soient plus nombreux que les naissances. Moins de personnes signifie moins de consommation, ce qui signifie une croissance économique plus lente. C’est une menace pour la stabilité du Parti communiste. Mais la nouvelle politique de Pékin déclarant que les couples peuvent avoir trois enfants, au lieu de deux, ne suffit pas, déclare le politologue Jean-Pierre Cabestan à Hong Kong.

JEAN-PIERRE CABEESTAN (Professeur de sciences politiques à l’Université baptiste de Hong Kong) : À moins que le gouvernement n’autorise les couples à avoir trois enfants, je ne pense pas que les entreprises chinoises vont avoir plus d’enfants.

Une étude récente en Chine montre que l’argent est la plus grande préoccupation, suivi des problèmes de garde d’enfants. En 1980, Pékin a lancé sa politique controversée de l’enfant unique pour contrôler sa population alors en plein essor. Considéré comme un son à l’époque, la plupart des Chinois semblent s’y être habitués. Cette semaine sur les réseaux sociaux chinois, les mèmes de lits superposés triples sont devenus viraux et ce dessin animé avec une personne ayant des nouvelles entre les triplés et la vie. Les femmes en Chine se sont fait entendre.

[Woman through translator.] «Il devrait y avoir plus de soutien politique, plus de soutien éducatif et médical», dit cette femme. «Les hommes peuvent faire plus. Je ne veux pas avoir un deuxième enfant. Un troisième, c’est encore plus impossible », confie cette mère d’un enfant. Et un autre point de population à considérer. Il y a des gens qui naissent en ce moment qui pourraient voir un monde où la Chine n’est plus le pays le plus peuplé. D’ici l’an 2100, et oui, cela arrive, le journal médical britannique The Lancet affirme que l’Inde pourrait prendre la première place, suivie du Nigeria, puis de la Chine, quatrième, des États-Unis.

