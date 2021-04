CBS Sitcom décrit le Michigan des années 1980 dans le rôle de Jim Crow South ⋆ .

Pourquoi Hollywood veut-il réécrire l’histoire et prétendre que les 50 à 60 dernières années de progrès en matière de droits civiques aux États-Unis ne se sont jamais produites? Dans la dernière itération, la sitcom de CBS Bob Hearts Abishola agit comme si le Michigan des années 1980 était le Jim Crow du sud des années 1950.

Dans l’épisode «TLC: Tunde’s Loving Care», le 26 avril, l’infirmière en chef noire Gloria (Vernee Watson) raconte à Abishola (Folake Olowofoyeku) son histoire sur la façon dont le racisme dans le Michigan des années 1980 l’a empêchée de devenir médecin.

Gloria: Je voulais être médecin depuis l’âge de quatre ans. Mes parents pensaient que j’étais fou. Personne dans notre famille n’était allé à l’université, encore moins à l’école de médecine. Hmm. Mais je n’allais pas laisser ça m’arrêter. J’ai obtenu mon diplôme en tête de ma classe. Tu ne pouvais rien me dire. (Des rires)

Abishola: Où es-tu allé à la faculté de médecine?

Gloria: Eh bien, Meharry et Howard étaient vraiment les deux seuls endroits à accueillir des Noirs, mais ma famille avait besoin de moi à proximité.

Abishola: Alors vous vous êtes arrêté.

Gloria: Non. J’ai tellement donné un coup de pied dans un programme d’études supérieures, même les écoles blanches ne pouvaient plus m’ignorer. Mes parents ont commencé à m’appeler Dr. Gloria. J’étais en route. À l’école de médecine, j’étais la seule femme noire de ma classe. Ils ont simplement supposé que je suis entré pour remplir un quota. Peu importe, j’étais l’une des personnes les plus intelligentes là-bas. Hein.

Abishola: Et que s’est-il passé?

Gloria: Eh bien, je voulais être chirurgien, mais à l’époque, ils n’acceptaient pas trop les noirs qui coupaient les gens.

Abishola: Oh. Oh, alors tu t’es arrêté?

Gloria: Non. J’ai pivoté. Médecine familiale. Et je fondais ma propre famille. J’étais prêt à être le soutien de famille. Tout ce dont j’avais besoin, c’était d’un endroit pour faire ma résidence.

Abishola: Je suppose qu’il n’y avait pas beaucoup d’endroits qui ont pris des résidents noirs.

Gloria: Oh. Vous comprenez. Mais j’ai réessayé. Et encore. Et en 1987, j’ai égalé. Hôpital commémoratif de Detroit.

Abishola: C’est merveilleux.

Gloria: Ça l’aurait été. Mais les gens quittaient Detroit en masse. Et avant que je puisse commencer, l’hôpital a fermé. Avait une famille et avait besoin d’un travail. Je suis devenue infirmière.