CBS Sitcom refond le personnage clé

Une sitcom CBS préférée des fans est sur le point de subir un remaniement majeur de la distribution alors qu’elle se dirige vers sa deuxième saison. Lorsque B Positive reviendra pour la saison 2 sur le réseau le jeudi 14 octobre, le rôle d’Adriana, la petite amie de Drew Dunbar, sera refondu, avec l’actrice originale Rosa Salazar quittant la série après une seule saison en tant que personnage récurrent.

Le remaniement de la distribution a été confirmé pour la première fois par TVLine début octobre lorsque CBS a publié les premières images du prochain épisode du 21 octobre, que vous pouvez voir en cliquant ici. Alors que les images confirmaient le retour d’Adriana après son voyage en Suisse, elle apparaissait un peu différente, avec l’ancienne élève de CBS Diversity Showcase Michelle Ortiz reprenant le rôle de Salazar. Ortiz fera sa première apparition en tant qu’invitée sur B Positive lors de l’épisode du jeudi 21 octobre intitulé « Vermont, Suisse et Connecticut ». Dans l’épisode, selon le synopsis officiel du réseau, « La relation de Gina et Eli est mise à l’épreuve par la nouvelle richesse de Gina. De plus, Drew reçoit une visite surprise de sa petite amie à distance, Adriana. »

Avant de rejoindre B Positive, Ortiz est apparu dans plusieurs autres séries, notamment la mini-série télévisée Agents du SHIELD: Double Agent et les émissions MADtv, Mr. Mom, Tacoma FD et When Nature Calls, entre autres. Salazar, quant à lui, est apparu dans des titres tels que American Horror Story, Parenthood et Big Mouth avant d’apparaître sous le nom d’Adriana. Elle est depuis apparue dans plusieurs autres titres, dont Brand New Cherry Flavor de Netflix, avec ses crédits les plus récents, The Chariot and Wedding Season, en post-production. Pour le moment, ni CBS ni Salazar n’ont commenté sa sortie de B Positive, et on ne sait toujours pas pourquoi Adriana a été refondue.

La refonte intervient au milieu d’une refonte créative que la série a subie alors qu’elle se dirige vers la saison 2. Exécutif produit par Chuck Lorre (The Big Bang Theory, Two-and-a-half Men), B Positive a été créé sur CBS en novembre 2020 et a suivi Thomas Middleditch en tant que thérapeute nommé Drew, un père nouvellement divorcé qui découvre qu’il a besoin d’un nouveau rein, au cours de la saison 1. En même temps, il rencontre Gina, une femme brute de son passé qui se porte volontaire pour le laisser avoir un de ses reins. Après la greffe de rein, la saison 2 se concentrera sur Gina, « qui s’est donné pour mission d’améliorer la vie des résidents âgés de Valley Hills Assisted Living, où l’ancien infirmier en dialyse de Drew, Gideon (Darryl Stephens) est maintenant employé comme chef de allaitement. »

En plus d’Ortiz et Middleditch, la saison 2 mettra également en vedette Annaleigh Ashford ainsi que Linda Lavin et Anthony Higgins, qui ont été promus habitués de la série. Les nouveaux venus dans le casting incluent Hector Elizondo, Jane Seymour, Ben Vereen, Priscilla Lopez, Jim Beaver et Anna Maria Horsford. La saison 2 de B Positive sera diffusée le jeudi 14 octobre à 21 h 30 HE sur CBS.