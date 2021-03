CBS Skimps, permet 23 secondes au neuvième Accusateur Cuomo ⋆ .

Encore une autre femme s’est manifestée et accusé Andrew Cuomo d’inconduite sexuelle, la neuvième personne à dénoncer le démocrate de New York. Pourtant, CBS semble avoir l’intention d’enterrer les affirmations de ceux qui se sont avancés pour raconter leurs histoires. Lundi, le CBS Evening News a accordé à peine 23 secondes aux dernières accusations de bombe. Mardi, la chaîne CBS This Morning, d’une durée de deux heures, l’a entièrement censurée.

Voici l’intégralité de la couverture de l’Ancre Norah O’Donnell dans Evening News lundi soir: «Ce soir, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, fait face à une nouvelle accusation d’inconduite sexuelle, Sherry Vill, une mère mariée de trois enfants, affirme que Cuomo l’a embrassée de force sur les deux joues pendant une visite à son domicile endommagé par les inondations en 2017. Huit autres femmes accusent le gouverneur de faute. Il nie avoir touché qui que ce soit de manière inappropriée.

C’était ça.

Lundi au moins, les deux autres réseaux ont au moins pris la dernière réclamation au sérieux. Le NBC Nightly News a consacré 1 minute et 30 secondes. World News Tonight sur ABC a fait un peu mieux, gérant 1 minute et 39 secondes.

Sur Nightly News, la journaliste Anne Thompson a utilisé un langage inquiétant pour le gouverneur: « C’est le scandale que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, ne peut échapper. Aujourd’hui, Sherry Vill, 55 ans, dit que Cuomo l’a embrassée deux fois sans son consentement alors qu’il visitait sa maison endommagée par les inondations en 2017. Vill est apparu à l’écran, racontant: «J’avais l’impression d’être manipulé par un homme.»

Sur World News Tonight, la journaliste Stephanie Ramos a cité Vill comme disant: «Cuomo a fait preuve d’une« manière très coquette et inappropriée »et la rencontre était« hautement sexualisée ».» Il semble y avoir tellement d’accusateurs qu’ABC a perdu le compte. Ramos a déclaré inexactement: « [Vill] est maintenant la dixième femme à accuser le gouverneur. Elle est en fait la neuvième.

Mardi, CBS This Morning et Good Morning America d’ABC ont évité l’histoire, malgré quatre heures combinées de temps d’antenne disponible. Seul NBC’s Today a suivi avec un rapport de 2 minutes et 18 secondes.

Le nombre de femmes qui dénoncent Cuomo ne cesse d’augmenter. Mais il en va de même pour les efforts de CBS pour couvrir tout cela. C’est le même réseau que a été caché ou minimiser Les scandales Covid de Cuomo.

