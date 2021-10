CBS Sophomore Sitcom perd le créateur et co-showrunner sur les talons de la première de la saison 2

B Positive subit des changements massifs alors qu’il se dirige vers sa deuxième saison à CBS. Après un remaniement majeur de la distribution, la sitcom CBS préférée des fans est revenue avec sa première de la saison 2 le jeudi 14 octobre sans Mark Pennette, créateur et co-showrunner de B Positive.

La date limite a confirmé la sortie de Pennette de la série après la première de la saison 2. Pennette a produit B Positive – la série met en vedette Thomas Middleditch, Annaleigh Ashford, Linda Lavin et Anthony Higgins – avec Chuck Lorre (The Big Bang Theory, Two-and-a-Half Men) et l’ancien producteur exécutif de Two and a Half Men/ co-showrunner Jim Patterson. Selon le média, Pennette a quitté son poste après la saison 1, qui a fait ses débuts sur le réseau en novembre 2020 et a conclu sa première année en mai de cette année. Pour le moment, ni Pennette ni CBS n’ont abordé son départ, et on ne sait toujours pas pourquoi il n’est pas attaché à la saison 2.

La sortie de Pennette n’a marqué que le dernier changement de la série, qui est revenue à CBS avec sa première saison de la saison 2 le jeudi 14 octobre. subit plus tard une greffe réussie après que Gina, une femme brute de son passé, se porte volontaire pour lui laisser l’un de ses reins, la série a subi une refonte créative avant la saison 2. La deuxième course a changé d’orientation de Drew à Gina, « qui s’est donné pour mission d’améliorer la vie des résidents âgés de Valley Hills Assisted Living, où l’ancien infirmier en dialyse de Drew, Gideon (Darryl Stephens) est maintenant employé en tant que chef des soins infirmiers. Lors de la première de la saison 2, un résident de la maison de retraite de Valley Hills est décédé et a laissé à Gina 48 millions de dollars, qu’elle a utilisés pour acheter la résidence-services.

D’autres changements viendront au cours de l’épisode du jeudi 21 octobre, intitulé « Vermont, Suisse et Connecticut », qui verra le retour d’Adriana, la petite amie de Drew. Seule Adriana aura l’air un peu différente, car le personnage a été refondu, Michelle Ortiz reprenant le rôle de l’actrice de la saison 1 Rosa Salazar. On ne sait pas pourquoi le personnage a été refondu.

Malgré les changements massifs que la série a subis, la saison 2 tire déjà des chiffres décents. Selon The Hollywood Reporter, la première de la saison 2 de B Positive a attiré 3,95 millions de téléspectateurs et 0,46 dans la démo 18-49, à égalité avec la série Bull de CBS. Ces chiffres étaient cependant en baisse par rapport à la finale de la saison 1. Nouveaux épisodes de B Positive diffusés les jeudis à 21 h 30 HE sur CBS.