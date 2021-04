CBS News a fait l’objet de critiques majeures sur les médias sociaux à la suite d’un tweet et d’un titre vendredi soir concernant les nouvelles lois électorales de Géorgie. Le tweet a été supprimé samedi et CBS News a changé le titre de l’article après le contrecoup.

Le tweet original, maintenant supprimé, a déclenché le rejet, avec un titre qui disait «3 façons dont les entreprises peuvent aider à lutter contre la nouvelle loi de vote restrictive de la Géorgie» et a inclus un lien vers un article avec le même titre. Comme les utilisateurs l’ont rapidement souligné sur Twitter, il n’y avait pas de balises «d’opinion» ou d’avertissement sur l’article ou le tweet. Simplement un appel à l’action pour soutenir la réaction libérale dirigée par les démocrates à la nouvelle loi de l’État.

Cette action comprend des boycotts et des pressions sur les entreprises pour qu’elles se forcent la main à quitter l’État ou à reprendre leurs activités ailleurs. C’est une stratégie qui a fonctionné, avec des militants libéraux convaincant même la Major League Baseball de déplacer le jeu All-Star hors de l’État.

Bien que CBS ait supprimé le tweet et modifié le titre de son article, les versions de cache et les captures d’écran existent toujours.

Voici l’original.



Il a fallu beaucoup de chaleur, y compris de la part de personnalités médiatiques telles que l’animatrice de Fox News Laura Ingraham et l’ancienne animatrice de Fox et de NBC Megyn Kelly, maintenant de sa propre société de production indépendante Devil May Care Media.

Oh, pourquoi merci @CBSNews, pour vos « reportages » très objectifs sur cette question. https://t.co/i0rweO7E9H – Megyn Kelly (@megynkelly) 3 avril 2021

CBS était à une époque un véritable organisme de presse. https://t.co/Dher2lyR3k – Laura Ingraham (@IngrahamAngle) 3 avril 2021

Il y en a eu beaucoup d’autres.

Je suis assez vieux pour me souvenir quand les médias ont au moins prétendu faire du journalisme, pas de l’activisme. https://t.co/Sxm56s2wH4 – Rod Dreher (@roddreher) 3 avril 2021

Incroyable que CBS News publie un plaidoyer politique pur. Cet article préconise le boycott par les donateurs de personnalités politiques spécifiques, diffuse de la propagande politique et appelle à l’adoption d’un projet de loi spécifique (HR1). D’une division de nouvelles. Incroyable. https://t.co/8aP2NmBkgu – Byron York (@ByronYork) 3 avril 2021

Cette «nouvelle» devrait être rapportée comme une contribution en nature au DNC. https://t.co/Uc6bCbeqwg – Tim Murtaugh (@TimMurtaugh) 3 avril 2021

J’ai manqué l’annonce que CBS est maintenant un SuperPAC démocratique. https://t.co/6jdzWUbKjJ – Mark Hemingway (@Heminator) 3 avril 2021

De nombreuses personnalités plus conservatrices ont ajouté leurs critiques sous forme de retweets ou de réponses du jour au lendemain et samedi. Suite à ce contrecoup, vers midi samedi, c’est ce que vous voyez maintenant en cliquant sur le tweet.

CBS News a également changé le titre.

Ce changement ne s’accompagnait d’aucune note ou remarque, ni d’indication que l’histoire avait été mise à jour. Sur la page Facebook de CBS News, les données ont été actualisées dans les deux messages de l’article pour refléter le nouveau titre, également sans aucune note. La syndication montre toujours le titre original dans certains cas.

La substance essentielle de l’article de CBS News reste intacte. Il accuse Coca-Cola, Delta et Home Depot de rester «silencieux» sur les «mesures concrètes qu’ils préfèrent pour aider à abroger la loi sur le vote en Géorgie», sans laisser entendre qu’ils n’ont pas besoin de commenter ou qu’ils pourraient ne pas le faire. pense qu’il devrait être abrogé.

L’article passe en revue une liste de façons dont les entreprises pourraient faire pression sur le gouvernement, ainsi que des pressions exercées par les «activistes» pour que ces entreprises le fassent et des avertissements selon lesquels des déclarations «tièdes» ne seront pas «suffisantes». Initialement étiqueté comme une instruction étape par étape, l’article est toujours la même chose sous un titre différent.

Bien que le titre ait changé, il n’y a pas eu, au moment de cette publication, un nouveau tweet révisé de l’article de CBS News.

