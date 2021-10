CBSE 10th, 12th Board Exam Date Sheet 2022 Dernières mises à jour: Le conseil alerte les étudiants au sujet d’une fausse feuille de date diffusée sur Internet

En raison des hivers, l’examen commencera à partir de 11h30.

CBSE 10th, 12th Date Sheet 2022 Principales mises à jour : Les étudiants attendent la publication des feuilles de dates pour les examens du conseil de classe 10 et 12 trimestre 1 2021-22. CBSE organisera les examens du premier trimestre pour les classes 10 et 12 en mode hors ligne. Les examens auront lieu en novembre-décembre 2021. Les étudiants peuvent accéder à la feuille de date pour les examens sur le site officiel du conseil d’administration – cbse.gov.in.

À l’avenir cette année, le conseil organisera deux examens du conseil au lieu d’un examen comme il le faisait auparavant. L’examen du semestre 2 pour les élèves du secondaire et du secondaire supérieur aura lieu en février-mars 2022.

Le conseil a également déclaré que l’examen du trimestre I sera basé sur des questions de type objectif. La durée de l’examen sera de 90 minutes. En raison des hivers, l’examen commencera à partir de 11h30. Après l’achèvement de l’examen du trimestre I, les résultats seront déclarés. Aucun étudiant, cette fois, ne sera placé dans les catégories passe, compartiment et redoublement essentiel après le premier quadrimestre. Les résultats finaux seront publiés après l’achèvement des examens du premier et du deuxième trimestre.

Le conseil d’administration a entre-temps publié des exemples d’épreuves pour les classes 10, 12. Le barème de notation pour les examens du semestre I 2021-22 est également sorti.

