CBSE Board 10th Result 2021: Comment vérifier le 10e résultat de la classe CBSE en ligne sur cbseresults.nic.in, Umang App, Digilocker, Télécharger la classe 10e Marksheet

Résultats de la classe 10 CBSE 2021aujourd’hui

Comment vérifier le 10e résultat de la classe CBSE 2021 en ligne : Les résultats de la classe 10 CBSE seront déclarés aujourd’hui à midi. Le CBSE a déclaré les résultats de l’examen du Conseil de la classe 12 le 30 juillet et maintenant, les résultats des élèves de la classe 10 sont attendus selon le système de notation alternatif. Les notes finales calculées par les écoles selon les critères d’évaluation du Conseil ont déjà été soumises par les écoles au CBSE.

Les étudiants de la classe 10 de CBSE peuvent vérifier leurs résultats, une fois déclarés de trois manières, sur le site Web officiel de CBSE – cbseresults.nic.in, l’application Umang, Digilocker ou par SMS. Les élèves et leurs parents peuvent obtenir plus d’informations sur la date et l’heure des résultats sur le site officiel, cbse.gov.in.

Outre les méthodes mentionnées ci-dessus, les étudiants peuvent également utiliser le service IVRS et appeler un numéro de téléphone fixe pour vérifier leurs résultats.

Comment vérifier le résultat de l’examen du conseil d’administration de la classe 10 CBSE 2021 sur le site officiel

Visitez cbseresults.nic.in ou cbse,gov.inSoumettez le numéro de rôle, le numéro d’enregistrement et d’autres identifiants de connexion.

Comment vérifier le résultat de l’examen du conseil d’administration de la classe 10 CBSE 2021 via l’application Digilocker :

Téléchargez l’application DigiLockerAppuyez sur l’option « Accéder à DigiLocker » sur l’applicationEntrez votre nom comme sur votre carte Aadhaar.Entrez votre date de naissance comme sur votre carte Aadhaar.Entrez des détails tels que le sexe, le numéro de téléphone portable et définissez un code PIN de sécurité.Entrez votre identifiant de messagerie. Entrez votre numéro Aadhaar.Soumettez les détails.Définissez un nom d’utilisateur.Sous la section “Éducation”, cliquez sur “Conseil central de l’enseignement secondaire”. Sélectionnez le certificat de réussite de la classe 10 et la feuille de notation de la classe 10. et/ou certificat.

Comment vérifier le résultat de l’examen du conseil d’administration de la classe 10 CBSE 2021 via l’application Umang :

Téléchargez l’application Umang ÉtapeSélectionnez CBSE parmi les options disponiblesEntrez vos informations d’identificationEnregistrer/Télécharger/Imprimer pour référence future

Conformément au barème de notation conçu par le CBSE, les notes finales des classes 10 et 11 auront une pondération de 30 pour cent et les notes internes et pratiques de la classe 12 auront une pondération de 40 pour cent dans les résultats.

