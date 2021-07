CBSE Board 10th Result 2021 Dernières nouvelles: CBSE 10th Class Result 2021 sur cbseresults.nic.in, cbse.gov.in, Quand CBSE annoncera-t-il les résultats de la classe 10

in

Quand le CBSE déclarera-t-il les résultats de la classe X ? Le suspense grandit

Quand vérifier le 10e résultat de la classe CBSE 2021 en direct sur le site officiel, l’application Umang et digilocker.gov.in : Le Conseil central de l’enseignement secondaire ou CBSE, l’un des conseils les plus importants d’Inde, n’a pas annoncé les résultats de la classe 10 pour l’année 2021. Malgré la date limite de la Cour suprême, le CBSE n’a publié aucune déclaration sur les résultats de la classe X. Cela signifie que les résultats CBSE Class X 2021 ne seront pas annoncés aujourd’hui, c’est-à-dire le 31 juillet. Lors de l’annonce officielle des résultats de la classe XII, le contrôleur de l’examen CBSE, Sanyam Bhardwaj, a déclaré que les résultats de la classe X seraient annoncés la semaine prochaine. Certains rapports suggèrent que les résultats de la classe X du CBSE seront annoncés le 2 août. Cependant, aucune confirmation officielle n’a été faite jusqu’à présent concernant la date.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.